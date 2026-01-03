DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.852,59 -0,38%

Davut Gürkan’dan CHP’li Büyükşehir Yönetimine Sert Eleştiri

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP’li Büyükşehir yönetimini plansızlık ve vizyonsuzlukla suçlayarak projelerin engellendiğini ve hizmetlerin sekteye uğradığını söyledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:05
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:06
Davut Gürkan’dan CHP’li Büyükşehir Yönetimine Sert Eleştiri

Davut Gürkan’dan CHP’li Büyükşehir Yönetimine Sert Eleştiri

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın mevcut yönetim modelini eleştirerek şehrin CHP belediyeciliğinin neden olduğu plansızlık, kararsızlık ve vizyonsuzluk nedeniyle bedel ödediğini söyledi. Gürkan, Büyükşehir yönetiminin şehre zaman kaybettirmekten başka bir şey yapmadığını vurguladı.

Susuzluk ve altyapı eleştirileri

Gürkan, yağmurlu havalarda yaşanan su kesintilerine dikkat çekerek, Çınarcık Barajı ile ilgili iddialarda bulundu: Çınarcık Barajı’nda 205 günlük su olmasına rağmen şehirde yağmurlu havalarda dahi su sıkıntısı yaşandığını belirtti. Gürkan, 'Büyükşehirdeki mevcut yönetim Bursa’ya zaman kaybettirmekten başka hiç bir şey yapmamaktadır' dedi.

Katı atık ve yol projelerindeki aksaklıklar

2017'de çalışmaları başlatılan Kayapa Katı Atık Dönüşüm Entegre Tesisi projesinin iptal edildiğini söyleyen Gürkan, Hamitler çöp sahasında vahşi depolama ve koku sorunları yaşandığını ifade etti. Gürkan, 'Çöp dağları ile Bursa onlar sayesinde tanışacak' diyerek çöp yönetimindeki politikaları eleştirdi.

Çalı yolu 3. etabı ile ilgili olarak da, daha önce bir yılda iki etabı tamamladıklarını hatırlatan Gürkan, mevcut yönetimin 20 ayda üçüncü etaba bir çivi çakamadığını belirtti. Şehir Hastanesi gar etabında kamulaştırma yapılmadığını; gar yolunun kamulaştırmasına dair adım atılmadığını eleştirdi.

Üye seferberliği ve siyasi mesaj

Gürkan, Bursa Merinos Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında teşkilatın Mayıs ayında başlattığı üye seferberliğiyle 49 bin 394 yeni üye kazandırıldığını ve toplam üye sayısının 407 bin 543 olduğunu açıkladı. Gürkan, bu rakamı Cumhurbaşkanına olan vefa ve liderlerine duyulan güvenin göstergesi olarak nitelendirdi.

Toplantıda AK Parti’nin hizmet odaklı belediyecilik anlayışını öne çıkaran Gürkan, partinin altyapıyı ihmal etmediğini ve sosyal belediyeciliği icraatla yaptığını ifade etti. Ayrıca AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve milletvekillerine teşekkür ettiğini söyledi.

2026 hedefleri ve tamamlanacak projeler

Gürkan, 2026'nın Bursa için kritik bir yıl olacağını; kısa süre içinde tamamlanacak projeleri şöyle sıraladı: uzun zamandır beklenen hızlı trenin faaliyete geçeceği, Şehir Hastanesi’ne giden raylı sistemin gar bölümüne kadar çalışacağı, 3 ay içinde Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin hizmete alınacağı ve bunun 1315 yataklı kapasiteyle birçok ilin şehir hastanesinden büyük olacağı bilgisini paylaştı.

Gürkan, TOKİ projelerinin sürdüğünü, 9 büyük okul ihalesi yapıldığını; ayrıca Çelebi Mehmet Lisesi'nin Yıldırım'da 129 milyon lira, Nilüfer'deki 15 Temmuz Okulu'nun 174 milyon liraya mal olacağını söyledi. Tarihi Hamidiye Sınai Mektebi projesinin de genel başkanvekili ve milletvekillerinin desteğiyle 700 milyon lira bedelle hayata geçirileceğini aktardı.

Kapanış: Cumhurbaşkanına bağlılık ve birlik çağrısı

Konuşmasını parti üyeliği rakamlarına atıfta bulunarak sonlandıran Gürkan, 407 bin 543 üyelik sayısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan vefanın göstergesi olarak değerlendirdi. Gürkan, 'Bizim yürüdüğümüz yol makam yolu değil millet yoludur' diyerek Bursa'nın Cumhurbaşkanının arkasında durmaya devam edeceğini ve birlik mesajı verdi.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN'IN GÜNDEMİNİDE CHPLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN'IN GÜNDEMİNİDE CHPLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VARDI

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN'IN GÜNDEMİNİDE CHPLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Lodos: Büyükşehir Ekipleri 50 İhbara Anında Müdahale
2
Davut Gürkan’dan CHP’li Büyükşehir Yönetimine Sert Eleştiri
3
Efkan Ala: 'Terörsüz Türkiye Projesiyle 86 Milyonun Kardeşliğini Sağlayacağız'
4
Celal Adan: 'Elli senedir Türkiye’yi yoran bir olaydan kurtuluyoruz' – Mısır Çarşısı'nda Terörsüz Türkiye vurgusu
5
Hamaney: 'Haklı itirazlar suistimal edilemez' — Protestolara net mesaj
6
Özgür Özel: Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz — Çankırı mitingi
7
Erdoğan: 2025'te Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek İhracatı — Aralıkta Aylık Rekor 26,4 Milyar Dolar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları