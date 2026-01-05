DOLAR
Çameli'de Esnaf Ziyareti: Başkan Cengiz Arslan Talepleri Dinledi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki esnafları ziyaret ederek taleplerini, önerilerini ve sorunlarını dinledi; ziyaretlerin belediye-esnaf bağını güçlendirdiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:47
Çameli'de Esnaf Ziyareti: Başkan Cengiz Arslan Talepleri Dinledi

Başkan Cengiz Arslan Çameli esnafını ziyaret etti

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli’de faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilçe esnafıyla bir araya gelen Başkan Arslan, esnaflarla samimi sohbetler gerçekleştirdi ve talep, istek ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin amacı ve izlenimler

Başkan Arslan, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olan esnaflarla görüşmelerde bulunarak onların yaşadığı sorunları ve beklentileri dinledi. Gerçekleştirilen görüşmelerde karşılıklı istişarelerin önemi öne çıkarıldı.

Belediye ve esnaf ilişkileri güçleniyor

Yapılan ziyaretlerin, esnaf ile belediye arasındaki birlik, beraberlik ve gönül bağını güçlendirdiği vurgulandı. Karşılıklı istişarelerin ilçenin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

