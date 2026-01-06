Kuşadası Meclisi 2026 İlk Toplantısı: 'Tatil Yok' Kararı ve Sağlık Ocağı Tahsisi

Yayın Tarihi: 06.01.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 08:55
Toplantı detayları ve alınan kararlar

Kuşadası Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıda, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle Meclis’in 2026 yılı boyunca her ayın ilk pazartesi günü toplanmasına ve yıl boyunca tatil yapmamasına karar verildi.

Gizli oylama ile Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Komisyon üyeleri arasında Belediye Meclis üyelerinden Mehmet Sarıdedeoğlu, Hayati Atlı, Nilüfer Tektaş Cevahir ve Volkan Gerçek yer alacak.

Yeni yılın ilk meclis toplantısında kent için önemli bir karar daha alındı: Türkmen ve Soğucak Mahallelerinde bulunan iki taşınmazın Sağlık Ocağı yapılmak üzere 25 yıllığına Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi

Toplantının sonunda Belediye Başkanı Ömer Günel, 2026 yılının Kuşadası ve hemşehrileri için hayırlı olmasını diledi.

