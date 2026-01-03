Erdoğan: 2025'te Cumhuriyet Tarihinin En Yüksek İhracatı — Aralıkta Aylık Rekor 26,4 Milyar Dolar

Erdoğan: 2025'te Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracatı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2025 yılı ihracat rakamları açıklama programında ekonomiye ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Ekonomi ve ihracatta yeni rekor

Erdoğan, "Ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık" dedi. Cumhurbaşkanı, Aralık ayında kaydedilen performansa da vurgu yaparak, "Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mal ihracatının önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak toplam 273,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve 2025'te "Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. Ayrıca 2025 yılsonu için mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolar civarında olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Küresel gelişmeler ve dış politika değerlendirmesi

Erdoğan, küresel belirsizliklerin Türkiye üzerinde etkili olduğunu vurgularken uluslararası sistemin uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Gazze bağlamında, BM Güvenlik Konseyi'nin beklentileri yerine getiremediğini söyleyerek İsrail hükümetinin uygulamalarını kınadı.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan, çatışmanın beşinci yıla girdiğini, yüzbinlerce can kaybı olduğunu belirterek "bu savaşın bir an önce adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesi" temennisini yineledi. Türkiye'nin her iki tarafla da güvene dayalı ilişkiler tesis ettiğini ve barış için sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

Strateji, jeopolitik duruş ve uyarılar

Türkiye'yi dışlayan girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alanlar kaybedecektir" mesajını verdi. Yüzünü Ankara'ya dönenlerin kazanacağını, emperyalistlerle hareket edenlerin kaybedeceğini vurguladı.

Büyüme, sektörler ve bölgesel dağılım

Erdoğan, ekonominin 2025 yılı 3. çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdüğünü ve ekonominin 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü söyledi. 2024'te 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonominin 2025 üçüncü çeyrekte 1 trilyon 538 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirtti.

İhracatta illerin performansına ilişkin Erdoğan'ın verdiği sıralama şöyle: İstanbul 57,8 milyar dolar, Kocaeli 35,2 milyar dolar, İzmir 23,6 milyar dolar, Bursa 20 milyar dolar, Tekirdağ 13,2 milyar dolar.

İthalat tarafında ise 2025 yılını 365,5 milyar dolar ile kapattıklarını açıkladı.

Öne çıkan sektörler

Otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyon araç üretimi ve 41 milyar doların üzerindeki ihracatla Avrupa'nın 4., dünyanın 12. büyük üretim üssü konumunda olunduğunu belirtti. Otomotiv ihracatı 2025'te yıllık bazda yüzde 11,8 artışla 41,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Makineler ve elektrikli makineler sektöründe ihracatın yüzde 4 artışla 43,7 milyar dolar olduğunu; savunma ve havacılıkta ise ihracatın 2002'deki 248 milyon dolar seviyesinden 2025'te 9 milyar 870 milyon dolara çıktığını ifade etti. Erdoğan, İspanya ile varılan HÜRJET tedarik anlaşmasını ülkenin bu alandaki öncü rolünün teyidi olarak değerlendirdi.

Coğrafi dağılım ve hedefler

2025'te ihracatın bölgesel dağılımına ilişkin Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle 73,7 milyar dolar, Türk Devletleri Teşkilatı ile 11 milyar dolar, AB üyesi olmayan Balkan ülkelere 5,6 milyar dolar, Amerika-Kanada-Meksika bölgesiyle ise 19,2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğini aktardı.

Hizmetler ihracatında 2025 hedefinin 121 milyar dolar olduğunu, Eylül ayında 121,9 milyar dolar ile bu hedefe ulaştıklarını ve yılsonunda hizmetler ihracatının 123 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi.

2026 hedeflerini ise 282 milyar dolar mal ihracatı ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar olarak açıkladı.

Kapanış

Erdoğan, tüm karalama kampanyalarına rağmen büyüme stratejisinin meyve verdiğini, 2025 ihracat performansının Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına işaret ettiğini söyleyerek bu başarının ülkeye, millete ve programa katılanlara hayırlı olmasını diledi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE 2025 YILI İHRACAT RAKAMLARININ AÇIKLANDIĞI PROGRAMDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.