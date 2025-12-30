DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,01%
ALTIN
6.057,82 -1,39%
BITCOIN
3.773.412,02 -0,9%

AK Parti Odunpazarı'nda Yeni Yürütme Kurulu Açıklandı

AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı’nın yeni Yürütme Kurulu Mustafa Kemal Bandırma başkanlığında açıklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:18
AK Parti Odunpazarı'nda Yeni Yürütme Kurulu Açıklandı

AK Parti Odunpazarı'nda Yeni Yürütme Kurulu Açıklandı

AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı’nın yeni Yürütme Kurulu Listesi açıklandı. Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma başkanlığında oluşturulan kurula ilişkin detaylar şu şekilde:

Yürütme Kurulu Listesi

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Gökhan Elmas
Teşkilat Başkanı: Serhat Evirgen
Seçim İşleri Başkanı: Beyza Nur Akkaya
Tanıtım ve Medya Başkanı: Hasan Emre Hocaoğlu
Sosyal Politikalar Başkanı: Yasin Sarı
Yerel Yönetimler Başkanı: Abdullah Hanay
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: İlyas Yazıcı
Ekonomi İşleri Başkanı: Oğuzhan Uzun
Mali İşler Başkanı: Muhammet Kaya
İlçe Sekreteri: Nazan Yıldız

"Üretmeye hazır kadrolar olarak bir aradayız"

Yeni Yürütme Kurulu hakkında konuşan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, "Odunpazarı için dertlenen, sorumluluk alan ve çözüm üretmeye hazır kadrolar olarak bir aradayız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Odunpazarı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yürütme kurulumuzun ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile bizim için ayrı bir önemi olan 2026 yılınızı tebrik ediyor, bize her 26 Eskişehir’i hatırlatır diyerek yeni yılınızı kutluyorum" dedi.

AK PARTİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN YENİ YÜRÜTME KURULU LİSTESİ...

AK PARTİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN YENİ YÜRÜTME KURULU LİSTESİ AÇIKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Odunpazarı'nda Yeni Yürütme Kurulu Açıklandı
2
Kremlin: Peskov — Ukrayna'nın saldırı girişimi müzakerelerde Rusya'nın tutumunu sertleştirecek
3
Uşak'ta CHP'de 'Ciddiyetsizlik' Kavgası
4
Lukaşenko, Yeni Yıl Öncesi 22 Mahkumu Affetti
5
AK Partili Sağır’tan Başkan Duman’a Tepki: İşçi Grevindeyken Yurtdışı Tatili
6
Pezeşkiyan'dan Protestolara İlk Açıklama: "Talepler Dinlenecek"
7
Cevdet Yılmaz: Türkiye 'İstikrar Adası' Olarak Büyümeye Devam Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları