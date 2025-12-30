DOLAR
Lukaşenko, Yeni Yıl Öncesi 22 Mahkumu Affetti

Aleksandr Lukaşenko, yeni yıl öncesinde 15'i kadın olmak üzere toplam 22 mahkumun insani gerekçelerle affedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:34
15’i kadın olan hükümlüler için insani gerekçelerle kararname imzalandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni yıl öncesinde 15’i kadın olmak üzere toplam 22 mahkumun affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladı.

Kararda, affın insani nedenler ve hükümlülerin ailelerinin çıkarları dikkate alınarak verildiği, ayrıca bireylerin olumlu karakter referanslarının göz önünde bulundurulduğu ifade edildi.

Ulusal haber ajansı BelTA’ya göre, affedilenler arasında 20 kişinin aşırılıkçı suçlardan hüküm giydiği kaydedildi.

Tüm kişiler suçlarını kabul edip pişmanlıklarını ifade ederek cumhurbaşkanından af talebinde bulunmuştu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

