Letonya 280 Kilometrelik Rusya Sınırı Çitini Tamamladı

Letonya Devlet Mülkleri Ajansı (VNI), Avrupa Birliği’nin doğu sınırında güvenliği güçlendirmeye yönelik en büyük altyapı projelerinden biri olarak görülen ve Rusya sınırı boyunca inşa edilen 280 kilometre uzunluğundaki metal çitin inşasının 2015 yılında başladığını ve 10 yıl sonra tamamlandığını duyurdu.

Proje bütçesi ve kapsamı

Projenin bütçesi 166 milyon euro olarak açıklandı. Çit çalışmaları kapsamında devriye yolları, bataklık alanlar üzerinden geçen köprüler, gözetleme kuleleri ve diğer sınır güvenliği altyapısı elemanları inşa edildi. VNI, bu yapıların büyük bölümünün 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Yetkililerden açıklama

Letonya İçişleri Bakanı Rihards Kozlovskis, çitin ulusal güvenliğe önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Verdiğimiz sözü yerine getirdik" ifadelerini kullandı. Kozlovskis, Letonya’nın sınır boyunca yüksek teknolojiye sahip izleme ve gözetim ekipmanları kurduğunu ve bunun AB’nin doğu sınırında "modern bir sınır koruma sistemi" oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Bölgesel bağlam

VNI, projenin Ukrayna’daki savaşın ardından Baltık ülkeleri ile Rusya arasındaki gerilimlerin arttığı ortamda sınır güvenliğini güçlendirme amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı. AB ve NATO ülkeleri uzun süredir Rusya ve Belarus’u Avrupa ülkelerini istikrarsızlaştırmak amacıyla düzensiz göçmenleri sınırlarına yönlendirmekle suçluyor.

Litvanya ve Estonya de Rusya sınırına engeller inşa ediyor. Finlandiya ise çit için 143 milyon dolar kaynak ayırdı ve sınırın 260 kilometrelik bölümünü güvence altına almayı planladığını açıkladı. Finlandiya ayrıca sınra topçu ve füze saldırılarına dayanıklı sığınak ve barınaklar dahil ek yapılar inşa etmeyi planlıyor.

Letonya daha önce Belarus sınırı boyunca 145 kilometre uzunluğunda bir çit inşa etmişti.

