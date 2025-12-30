DOLAR
Cevdet Yılmaz: Ülkemiz ve Bölge Hesapları Terörü Araç Olarak Kullanıyor

Cevdet Yılmaz, Yalova'da şehit düşen 3 polisi anarak terör örgütlerinin bölge hesapları için araç olarak kullanıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:00
Yalova operasyonunda şehitlere taziye

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda şehit düşen 3 polis için taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Mekanları cennet olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu örgütlerin, bütün bu yaşadığımız süreçlerle bağlantılı olmadığını düşünebilir miyiz? Kendilerinden ortaya çıkmış yapılar olduğunu düşünebilir miyiz? Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde hesabı olanlar, bu terör yapılanmalarını birer araç olarak kullanıyor. Bir enstrüman olarak kullanıyor. Maalesef böyle bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. İnşallah Terörsüz Türkiye, çok daha güçlü bir Türkiye demektir. Çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyen bir Türkiye demektir. İnşallah onu da hep birlikte inşa edeceğiz."

Türkiye Yüzyılı ve birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonunun ülkenin huzur ve kardeşliğe odaklandığını belirterek, bölgesel tehditlere karşı milletin birlik ve beraberliğinin en büyük dayanak olduğunu vurguladı. Konuşmasında, "Terörsüz Türkiye’nin ana çerçevesi Türkiye yüzyılı vizyonudur. Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmalarda ilk cephemizi kuvvetlendirmemiz lazım dedi. Bunun üzerine düşünmemiz gerek. Bölgemizde farklı planlar ve tasarımlar yapan emperyalist ve uluslararası güç odaları, bu bölgeyi parçalamaya çalışan odanlar var. Bunlara karşı en büyük dayanağımız milletimizin birlik ve beraberliğidir. Bizim millet anlayışımız ırka dayalı bir anlayış değildir. Allah korusun biz ırkçı değiliz. Bizim millet anlayışımız kapsayıcı, kucaklayıcı bir millet anlayışıdır. Bu anlayış içinde milli birliğimizi, beraberliğimizi pekiştireceğiz ki başkalarının tuzaklarına düşmeyelim. Emperyalist oyunlara, bizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara prim vermeyelim. Bunu da başaracağız" dedi.

Bahçeli'ye destek ve siyasi süreç

Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışlarını övgüyle anarak partilerin millet menfaati için gerektiğinde bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli için, "Ezberleri bozan, gerçekten siyasetçi olarak düşündüğünüzde çok cesur adımlar attı. Kolay değil. Birçok siyasetçi yarını veya 3 gün sonrasını düşünür. Bahçeli, önce ülkem ve milletim diyen bir anlayış ile hareket etti. Böyle hareket edenlere bu millet her zaman destek olmuştur. Milletin menfaati için gerekirse siyasi bedel öderim diyenlere millet her zaman destek olmuştur ve bundan sonrada olacaktır. Allah razı olsun, Bahçeli’nin yaptığı açılımlar, ezber bozan çıkışlar. Tüm bunlarla birlikte yeni bir süreç içerisindeyiz. İnşallah bunu başaracağız. Silahların gölgesinin olmadığı, siyasetinin alanının genişlediği, demokratik siyaset içerisinde ülkemizin ilerlemeye devam ettiği bir ortamı hep birlikte oluşturacağız. Bu kolay değil. Gel-gitler olabilir mi olabilir. Bu tür süreçleri sabote etmek isteyenler, dezenformasyonlar yayarak milletin kafasını karıştırmak isteyenler olabilir mi elbette olabilir" dedi.

