AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama
Toplantı değerlendirmesi
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK Toplantısı sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında toplantıda ele alınan konulara ilişkin genel değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Çelik, toplantıda üzerinde durulan başlıkların ve alınan kararların partinin çalışma programı çerçevesinde takip edileceğini ifade etti.
Basın açıklamasında kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuna vurgu yapılırken, ilerleyen süreçte detayların paylaşılacağı belirtildi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu