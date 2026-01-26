AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK Toplantısı sonrası basına açıklamada bulunarak toplantının değerlendirmesini paylaştı ve kamuoyunu bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:35
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama

Toplantı değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK Toplantısı sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında toplantıda ele alınan konulara ilişkin genel değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Çelik, toplantıda üzerinde durulan başlıkların ve alınan kararların partinin çalışma programı çerçevesinde takip edileceğini ifade etti.

Basın açıklamasında kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuna vurgu yapılırken, ilerleyen süreçte detayların paylaşılacağı belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ömer Çelik: "Kürtlere sahip çıkıyorum" Söylemi Kürt Düşmanlığıdır
2
Ömer Çelik: Kobani'ye 11 Tır Gönderildi — MKYK Açıklaması
3
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran’a Dış Müdahaleye Karşıyız
4
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama
5
AK Parti MKYK Toplantısı Erdoğan Başkanlığında Başladı
6
Konya'ya Yeni Yatırım: Tümosan Köprülü Kavşağı ile 21.1 km'lik Raylı Sistem Hedefi
7
Almanya'dan Trump'a Sert Tepki: 'Afganistan Açıklamaları Yakışıksız ve Saygısız'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları