Ömer Çelik: Kobani'ye 11 Tır Gönderildi — MKYK Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası Kobani'ye ilk aşamada 11 tır gönderildiğini ve Suriye ile bölgede tüm terör örgütlerine karşı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:59
Ömer Çelik: Kobani'ye 11 Tır Gönderildi — MKYK Açıklaması

Ömer Çelik: Kobani'ye 11 tır gönderildi, terör örgütlerine karşıyız

AK Parti Sözcüsü MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

"Kobani’ye ilk aşamada 11 tır gönderildi ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki hangi ideoloji altında olursa olsun Suriye’de ve bölgede bütün terör örgütlerinin karşısındayız, hiç kimse terör örgütlerini oradaki kard

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kobani'ye ilk aşamada 11 tır gönderildi ve net bir şekilde ifade ediyoruz...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kobani'ye ilk aşamada 11 tır gönderildi ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki hangi ideoloji altında olursa olsun Suriye’de ve bölgede bütün terör örgütlerinin karşısındayız, hiç kimse terör örgütlerini oradaki kardeşlerimizle eşitlemesin"

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ömer Çelik: "Kürtlere sahip çıkıyorum" Söylemi Kürt Düşmanlığıdır
2
Ömer Çelik: Kobani'ye 11 Tır Gönderildi — MKYK Açıklaması
3
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran’a Dış Müdahaleye Karşıyız
4
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama
5
AK Parti MKYK Toplantısı Erdoğan Başkanlığında Başladı
6
Konya'ya Yeni Yatırım: Tümosan Köprülü Kavşağı ile 21.1 km'lik Raylı Sistem Hedefi
7
Almanya'dan Trump'a Sert Tepki: 'Afganistan Açıklamaları Yakışıksız ve Saygısız'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları