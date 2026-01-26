Ömer Çelik: Kobani'ye 11 Tır Gönderildi — MKYK Açıklaması

Ömer Çelik: Kobani'ye 11 tır gönderildi, terör örgütlerine karşıyız

AK Parti Sözcüsü MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

"Kobani’ye ilk aşamada 11 tır gönderildi ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki hangi ideoloji altında olursa olsun Suriye’de ve bölgede bütün terör örgütlerinin karşısındayız, hiç kimse terör örgütlerini oradaki kard

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kobani'ye ilk aşamada 11 tır gönderildi ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki hangi ideoloji altında olursa olsun Suriye’de ve bölgede bütün terör örgütlerinin karşısındayız, hiç kimse terör örgütlerini oradaki kardeşlerimizle eşitlemesin"