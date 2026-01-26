Ömer Çelik: Kobani'ye 11 Tır Gönderildi — MKYK Açıklaması

Ömer Çelik: Kobani'ye 11 tır gönderildi, terör örgütlerine karşıyız
AK Parti Sözcüsü MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kobani'ye ilk aşamada 11 tır gönderildi ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki hangi ideoloji altında olursa olsun Suriye’de ve bölgede bütün terör örgütlerinin karşısındayız, hiç kimse terör örgütlerini oradaki kardeşlerimizle eşitlemesin"