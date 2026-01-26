AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran’a Dış Müdahaleye Karşıyız

MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İran konusunu çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz. İran’a yönelik herhangi bir dış müdahalenin karşısındayız"

Çelik'in açıklaması, partinin bölgesel gelişmelere ilişkin resmi duruşunu yansıttı.

