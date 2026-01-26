AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran’a Dış Müdahaleye Karşıyız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası İran konusunu yakından takip ettiklerini ve İran’a yönelik dış müdahaleye karşı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:53
MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"İran konusunu çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz. İran’a yönelik herhangi bir dış müdahalenin karşısındayız"

Çelik'in açıklaması, partinin bölgesel gelişmelere ilişkin resmi duruşunu yansıttı.

