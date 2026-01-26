AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran’a Dış Müdahaleye Karşıyız
MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
"İran konusunu çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz. İran’a yönelik herhangi bir dış müdahalenin karşısındayız"
Çelik'in açıklaması, partinin bölgesel gelişmelere ilişkin resmi duruşunu yansıttı.
