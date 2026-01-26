Ömer Çelik: "Kürtlere sahip çıkıyorum" Söylemi Kürt Düşmanlığıdır

AK Parti MKYK Toplantısı sonrası açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çelik, bugün bazı kişilerin "Kürtlere sahip çıkıyorum" söylemi altında hareket ettiğini belirterek, bu söylemin esas ajandasının terör örgütlerine sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Çelik, söz konusu ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alanların tutumunun, en büyük Kürt düşmanlığı olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün ise “Kürtlere sahip çıkıyorum” söylemi altında, esas ajandası terör örgütlerine sahip çıkmak olanların Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli’yi bu ifadelerle hedef alması, en büyük Kürt düşmanlığıdır"