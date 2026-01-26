Ömer Çelik: "Kürtlere sahip çıkıyorum" Söylemi Kürt Düşmanlığıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası 'Kürtlere sahip çıkıyorum' söyleminin terör örgütlerine destek olduğunu ve bunun en büyük Kürt düşmanlığı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:43
Ömer Çelik: "Kürtlere sahip çıkıyorum" Söylemi Kürt Düşmanlığıdır

Ömer Çelik: "Kürtlere sahip çıkıyorum" Söylemi Kürt Düşmanlığıdır

AK Parti MKYK Toplantısı sonrası açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çelik, bugün bazı kişilerin "Kürtlere sahip çıkıyorum" söylemi altında hareket ettiğini belirterek, bu söylemin esas ajandasının terör örgütlerine sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Çelik, söz konusu ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alanların tutumunun, en büyük Kürt düşmanlığı olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün ise “Kürtlere sahip çıkıyorum” söylemi altında, esas ajandası terör...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugün ise “Kürtlere sahip çıkıyorum” söylemi altında, esas ajandası terör örgütlerine sahip çıkmak olanların Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli’yi bu ifadelerle hedef alması, en büyük Kürt düşmanlığıdır"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ömer Çelik: "Kürtlere sahip çıkıyorum" Söylemi Kürt Düşmanlığıdır
2
Ömer Çelik: Kobani'ye 11 Tır Gönderildi — MKYK Açıklaması
3
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran’a Dış Müdahaleye Karşıyız
4
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK Toplantısı Sonrası Açıklama
5
AK Parti MKYK Toplantısı Erdoğan Başkanlığında Başladı
6
Konya'ya Yeni Yatırım: Tümosan Köprülü Kavşağı ile 21.1 km'lik Raylı Sistem Hedefi
7
Almanya'dan Trump'a Sert Tepki: 'Afganistan Açıklamaları Yakışıksız ve Saygısız'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları