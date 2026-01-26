Fidan-Tuggar Ankara Görüşmesi: Türkiye-Nijerya İlişkileri Masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26 Ocak’ta Ankara'da Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Türkiye-Nijerya ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.