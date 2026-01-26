Fidan-Tuggar Ankara Görüşmesi: Türkiye-Nijerya İlişkileri Masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26 Ocak’ta Ankara'da Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Türkiye-Nijerya ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:03
Fidan ile Tuggar Ankara’da Görüştü

Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gündem ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Yusuf Maitama Tuggar, 26 Ocak tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Tuggar’ın Türkiye’ye ilk ziyareti olma özelliği taşıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temasları çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Nijerya iş birliği ve ortak gündem konuları değerlendirildi.

