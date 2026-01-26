Fidan-Tuggar Ankara Görüşmesi: Türkiye-Nijerya İlişkileri Masada

Fidan ile Tuggar Ankara’da Görüştü
Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gündem ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara’da bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.
Yusuf Maitama Tuggar, 26 Ocak tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, Tuggar’ın Türkiye’ye ilk ziyareti olma özelliği taşıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temasları çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Nijerya iş birliği ve ortak gündem konuları değerlendirildi.
