Rutte (NATO): "Avrupa ABD'siz Kendini Savunamaz"

Rutte: Avrupa ABD'siz Kendini Savunamaz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu heyetine yaptığı konuşmada, Avrupa’nın ABD desteği olmadan güvenliğini sağlayamayacağını açık ve net ifadelerle dile getirdi. Rutte, Davos görüşmesinde Grönland ve Arktik güvenliğinin öne çıktığını belirtti.

Brüksel oturumu ve Davos görüşmesinin içeriği

Rutte, Avrupa Parlamentosu’nun Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi, Dış İlişkiler Komitesi ve NATO Parlamenter Asamblesi ile İlişkiler Delegasyonu’nun ortak oturumunda konuştu. Davos’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Grönland konusunu görüştüklerini, görüşmenin Arktik bölgesinin korunmasına odaklandığını belirtti.

Rutte, Trump ile "Arktik ve Grönland’ın NATO müttefikleri tarafından kolektif olarak korunması" ve "Rusya ile Çin’in bölgeden hem askeri hem de ekonomik olarak uzak tutulması" konularının konuşulduğunu vurguladı. Ayrıca "Grönland konusunda Danimarka adına müzakere etme yetkim yok. Bunu yapmadım ve yapmayacağım. Bunu yapmak Danimarka’ya düşer" dedi.

NATO–AB işbirliği ve kabiliyetler

Rutte, NATO ile Avrupa Birliği arasındaki rol paylaşımına dikkat çekti: NATO'nun rolü standart belirleme, kabiliyetler, komuta ve kontrol iken AB'nin rolünün sanayi tabanı, regülasyon ve finansman alanlarında olduğunu ifade etti. Arktik bölgesinin güvenliği için gerekli kabiliyet hedeflerinin ayrıca ele alınacağını söyledi.

Trump ve savunma harcamalarına etkisi

ABD Başkanı ile ilişkilerine dair sorulara Rutte, Trump'ın NATO üzerindeki etkisini vurgulayarak yanıt verdi: "2025’in sonunda tüm NATO ülkelerinin yüzde 2 hedefini yakalaması, Trump olmadan asla ama asla gerçekleşmezdi". Rutte, İspanya, İtalya, Belçika, Kanada gibi ülkelerin harcama artışlarına dikkat çekti; Türkiye, Lahey gibi örnekleri anarak Trump olmadan bu artışların sağlanamayacağını savundu.

Almanya örneğini öne çıkaran Rutte, "2021’de savunmaya 70 milyar harcadı. 2029’da 160 milyar harcayacak, yani 90 milyar fazla" diyerek Almanya'nın artan savunma harcamalarının diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtti. Rutte, bu artışla çekirdek savunma harcamasında yüzde 3,5 düzeyine ulaşılacağını söyledi.

Avrupa’nın kendi savunmasını inşa etme iddiası

Avrupa’nın ABD olmadan kendi savunmasını kurup kuramayacağına dair soruya Rutte, sert ifadelerle yanıt verdi: "Burada birileri Avrupa Birliği’nin ya da Avrupa’nın ABD olmadan kendini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam etsin. Yapamazsınız. Yapamayız. Birbirimize ihtiyacımız var".

Rutte, NATO ve AB işbirliği sürerken Avrupa’nın tek başına hareket etmesinin "gücün bölünmesi" anlamına geleceğini ve bunun Putin’in işine yarayacağını belirtti. Avrupa’nın bağımsız nükleer kabiliyeti kurmasının milyarlarca euroya mal olacağını ve bunun için GSYH’nin yüzde 5 değil yüzde 10 gibi daha yüksek oranlara ihtiyaç duyulacağını söyledi: "Bu senaryoda ABD’nin nükleer şemsiyesini kaybedersiniz".

İran ve Ukrayna değerlendirmeleri

İran konusuna ilişkin Rutte, NATO’nun doğrudan müdahil olmayacağını belirtti: "NATO olarak İran’la ancak İran’ın Kuzey Kore, Rusya ve Çin’le birlikte çalıştığı bağlamda ilgileniyoruz. İran’ın iç durumu konusunda endişeliyiz ama bu NATO’nun doğrudan müdahil olacağı bir mesele değil" dedi.

Ukrayna meselesinde ise NATO genişlemesi için tüm üyelerin mutabakatının gerektiğini hatırlatan Rutte, "Ukrayna konusunda şu anda oybirliği mevcut değil" ifadelerini kullandı; ancak Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü halde tutmak için işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Öne çıkan söz: "Birileri Avrupa’nın ABD olmadan kendini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam etsin. Yapamazsınız."

NATO GENEL SEKRETERİ MARK RUTTE, AVRUPA PARLAMENTOSU (AP) ÜYELERİNE HİTABINDA, "BİRİLERİ AVRUPA'NIN ABD OLMADAN KENDİNİ SAVUNABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSA, HAYAL KURMAYA DEVAM ETSİN. YAPAMAZSINIZ" DEDİ.