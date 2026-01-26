Çameli'de Başkan Arslan muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Arslan muhtarlarla bir araya geldi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki tüm mahalle muhtarlarıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda mahallelerde hayata geçirilen projeler, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar ve asfalt yapılacak alanlar detaylı şekilde ele alındı.

Başkan Arslan, muhtarlarla birebir görüşmeler yaparak iletilen tüm talep ve önerileri Fen İşleri Müdürlüğü aracılığıyla kalem kalem not aldı. Mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Arslan, hizmetlerin planlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini vurguladı ve "Çameli’nin ilçe merkezinde ne varsa mahallelerimizde de o olacak" anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Mahallelerin yaşam kalitesini artırmak adına hizmetlerin kararlılıkla ve hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.

