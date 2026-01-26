Kurtulmuş: Gazze’de Yeni Dönemi Ümitle Ama Temkinle Karşılıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Gazze, Türkiye-İspanya ilişkileri, Suriye ve 'Terörsüz Türkiye' raporu konularında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze değerlendirmesi

Kurtulmuş, Gazze'de başlayan yeni döneme ilişkin olarak 'Gazze’de yeni bir döneme başlanacak olmasını ümitle ama aynı zamanda da tedbirli bir şekilde, temkinli bir şekilde karşılıyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Bu kadar büyük insanlık suçları işlemiş olan bir hükümetin bir yönetimi öyle çok kolay insani yardımların kapısına aralamayacağı ya da vazgeçtim artık katliam, soykırım yapmıyorum demeyeceği aşikardır' dedi.

Kurtulmuş, uluslararası toplumun rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, İsrail yönetimine karşı ciddi uluslararası baskının şart olduğunu belirtti ve Refah sınır kapısının açılarak insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin barışı ve Gazze halkının korunmasını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye-İspanya ilişkileri

Kurtulmuş, Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkilerin fevkalade olduğunu belirtti ve İspanya’nın Gazze konusundaki tavrını takdir etti. Ziyaretin önemine değinerek, 'En son 10 sene evvel İspanyol Senato Başkanı Türkiye’yi ziyaret etmiş. 28 yıl evvel de Temsilciler Meclisi Başkanı ziyaret etmiş. Bu kadar uzun bir aradan sonra İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Türkiye’yi ziyaret etmesi bizim için önemlidir, tarihi bir eşiktir' dedi.

Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerde belirleyici bir araç haline geldiğini vurgulayarak, Türkiye ile İspanya’nın parlamenter diplomasi kanallarıyla işbirliğini güçlendirme kararlılığında olduğunu ifade etti.

İspanya heyetinin mesajı

Francina Armengol Socias, Türkiye ve İspanya’nın uluslararası konularda ortak stratejilere sahip olduğunu hatırlatarak, 'Bu anlamda Türkiye ile birlikte Filistin’deki barışı da savunuyoruz ve aynı zamanda bu soykırımın bir son bulmasını diliyoruz ve aynı zamanda burada bir Filistin devletinin kurulması imkanını da destekliyoruz' dedi.

'Terörsüz Türkiye' raporu

Rapora ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, çalışmanın son derece titiz yürütüldüğünü ve son noktaya gelindiğini belirtti. 'İnşallah önümüzdeki günlerde rapor hazırlanacak. Bu rapor komisyon üyelerine takdim edilerek onların görüşleri de alındıktan sonra ümit ediyorum ki ittifakla kabul edilerek ya da çok büyük bir oyla nitelikli bir çoğunlukla kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’nun ortak bir raporu olarak o raporun son bölümünde yer alacak olan somut teklifler de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak' diye konuştu.

Suriye ve SDG değerlendirmesi

SDG’nin durumuna ilişkin olarak Kurtulmuş, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi ve 'Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde Suriye hükümeti ülkede ulusal birliği sağlayacak adımları sonlandsın' ifadesini kullandı. Kurtulmuş, Suriye’de gayrimeşru silahlı güçlerin temizlenmesi, tüm unsurların demokratik sürece dahil edilmesi ve anayasa hazırlama sürecinin önemine dikkat çekti: 'Oradaki bütün silahlı unsurların, silahlı örgütlerin tamamının Suriye sahasından çekilme vakti gelmiştir.'

Basın toplantısında Kurtulmuş, Türkiye'nin hem insani konularda hem de uluslararası platformlarda işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, Gazze halkının korunması ve insani yardımın sağlanması önceliğinin sürdüğünü belirtti.

