AK Parti Tepebaşı Yürütme Kurulu Belli Oldu

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı’nın yeni yürütme kurulu Serhat Tunç başkanlığında açıklandı; yönetim kadrosu ve başkanın değerlendirmesi yer alıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:05
AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı’nın yeni Yürütme Kurulu Listesi açıklandı. Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç başkanlığında oluşturulan yönetim, ilçeye hizmet odaklı görev dağılımıyla duyuruldu.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Nuri Kahya

Teşkilat Başkanı: Alaattin Özen

Seçim İşleri Başkanı: Zeyid Keskin

Tanıtım ve Medya Başkanı: Harun Özdemir

Sosyal Politikalar Başkanı: Mehmet Çakmak

Yerel Yönetimler Başkanı: Zübeyir Korkmaz

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Metin Tekünal

Ekonomi İşleri Başkanı: Bilal Ünal

Mali İşler Başkanı: Saffet Üçer

İlçe Sekreteri: Neslihan Ateş

Başkanın Değerlendirmesi

Yürütme Kurulu’nun açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, yeni yönetimin Tepebaşı’na hizmet etme noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı olarak, davamıza gönül vermiş, Tepebaşı’mıza hizmet etme sorumluluğunu omuzlarında hisseden yol arkadaşlarımızla İlçe Yürütme Kurulumuzu açıklamış bulunuyoruz. Her biri bilgi, tecrübe ve samimiyetiyle teşkilatımıza güç katacak olan İlçe Başkan Yardımcılarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Tepebaşı için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yürütme kurulumuzun ilçemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum

