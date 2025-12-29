Bakan Memişoğlu Kahire'de: Türkiye-Mısır Sağlık İş Birliği Güçleniyor

Kahire ziyaretinde kritik temas

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelerek başkent Kahire'de Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve bölgesel ile küresel sağlık gelişmelerinin yol açtığı ihtiyaçlar ele alındı. Memişoğlu, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Görüşmemizde sağlık alanındaki bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, Türkiye ile Mısır arasındaki sağlık altyapısı ve hizmet sunumuna ilişkin iş birliklerini güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar üzerine istişarelerde bulunduk. Sağlık alanındaki güç birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyor, görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik misafirperverlikleri için Khaled Atef Abdelghaffar'a teşekkür ediyorum"

Taraflar, sağlık altyapısı ve hizmet sunumu başta olmak üzere ortak projeler ve deneyim paylaşımına önem verileceğini vurguladı. Memişoğlu, görüşmenin iki ülke arasındaki sağlık iş birliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

