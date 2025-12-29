DOLAR
Bakan Memişoğlu Kahire'de: Türkiye-Mısır Sağlık İş Birliği Güçleniyor

Bakan Memişoğlu, Kahire'de Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile görüşerek Türkiye-Mısır sağlık iş birliğini güçlendirme adımlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:25
Kahire ziyaretinde kritik temas

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelerek başkent Kahire'de Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve bölgesel ile küresel sağlık gelişmelerinin yol açtığı ihtiyaçlar ele alındı. Memişoğlu, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Görüşmemizde sağlık alanındaki bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, Türkiye ile Mısır arasındaki sağlık altyapısı ve hizmet sunumuna ilişkin iş birliklerini güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar üzerine istişarelerde bulunduk. Sağlık alanındaki güç birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyor, görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik misafirperverlikleri için Khaled Atef Abdelghaffar'a teşekkür ediyorum"

Taraflar, sağlık altyapısı ve hizmet sunumu başta olmak üzere ortak projeler ve deneyim paylaşımına önem verileceğini vurguladı. Memişoğlu, görüşmenin iki ülke arasındaki sağlık iş birliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

