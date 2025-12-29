DOLAR
Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de Aktif Siyaseti Bıraktığını Açıkladı

Eskişehir'in eski büyükşehir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mihalıççık'ta düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri'nde aktif siyasetten çekildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:32
4. Yunus Emre Onur Ödülleri töreninde duygusal veda

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Yılmaz Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Mihalıççık Belediyesi’nce düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri programında konuşan Büyükerşen, kültür, sanat ve eğitimin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, "Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre’nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum." diyen Büyükerşen, ödülü kendisine layık görenlere teşekkür etti.

Programda sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamlı ödülü bana layık gören değerli Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum’a, organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum."

Büyükerşen, duygusal veda niteliğindeki açıklamasında, "Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor; Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Büyükerşen’in bu açıklaması, Eskişehir siyasetinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

