Halit Doğan: Vezirköprü’ye Sözümüzü Tutuyoruz — Tarım Müdürlüğü Temeli Atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının temelini attı; Başkan Halit Doğan verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:38
Halit Doğan: Vezirköprü’ye Sözümüzü Tutuyoruz — Tarım Müdürlüğü Temeli Atıldı

Vezirköprü’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası’nın Temeli Atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe yetkilileri törene katıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Vezirköprü ilçesinde inşa edilecek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası için düzenlenen temel atma töreninde konuşan yetkililer, projeyi üretici odaklı hizmet anlayışının bir parçası olarak nitelendirdi.

SBB Başkanı Halit Doğan, törende yaptığı konuşmada Vezirköprü’ye seçim öncesi verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Doğan, "Biz 17 ilçemizi evimiz bilerek çalışıyoruz. Bu noktada Vezirköprü’müze seçimden önce verdiğimiz bir sözümüz vardı. Şimdi üreticimizin, hemşehrilerimizin bu talebini yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi.

Doğan, projenin yaklaşık 2 dekarlık bir alan üzerinde hayata geçirildiğini ve tarımsal hizmetlerin daha düzenli, hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca bu yatırımın Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki iş birliğinin sahadaki bir karşılığı olduğunu ifade etti.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da tarımın kırsal kalkınma ve gelecek için temel dinamiklerden biri olduğunu söyleyerek, ilçede tarımın kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam biçimi olduğunu, üreticilerin güçlü bir altyapıyla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. "Bu yatırım da ilçemizin geleceğine ve tarımsal potansiyeline yapılan önemli bir katkıdır," dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz yatırımdan dolayı Başkan Halit Doğan’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya dua etti ve tören, butona basılarak binanın temelinin atılmasıyla sürdü. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni hizmet binası, bin 250 metrekare kullanım alanına sahip olacak ve 4 kattan oluşacak. İnşa süreci Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek ve binanın ilçenin tarım potansiyeline önemli katkı sunması hedefleniyor.

