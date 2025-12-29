DOLAR
Heybet el-Halbusi Irak Meclis Başkanı Seçildi

Irak Meclisi'nin yeni başkanı Takaddüm Partili Heybet el-Halbusi, 208 oyla seçildi; parlamento altıncı dönem çalışmaları bugün başladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:14
Irak Meclisi’nin yeni başkanı Heybet el-Halbusi oldu

Irak Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen yeni dönemin ilk oturumunda, Takaddüm Partisi milletvekili Heybet el-Halbusi 208 oy alarak yeni Meclis Başkanı seçildi.

Irak’ta altıncı dönem parlamento çalışmaları bugün yapılan ilk oturumla resmen başladı. Milletvekilleri, yeni hükümetin kurulması yolundaki en önemli adımlardan biri olan Meclis Başkanlığı seçimi için oy kullandı.

Seçim öncesinde Azim Koalisyonu lideri Müsenna el-Samarrai’nin adaylıktan çekilmesiyle yarış, Heybet el-Halbusi, Salim el-İsavi ve Amir Abdülcebbar arasında geçti. Oylamada, Sünni blokların çoğunluğunu temsil eden "Ulusal Siyasi Meclis"ın adayı olan 45 yaşındaki Heybet el-Halbusi, salt çoğunlukla başkan seçildi.

Irak anayasasına göre, Meclis başkanının seçilmesi uzun sürecek siyasi takvimin başlangıcı anlamına geliyor.

Heybet Halbusi kimdir

Heybet Halbusi, 1980 yılında Anbar vilayetinde doğdu. Eğitim hayatını Bağdat’ta sürdüren Halbusi, Müstansıriye Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuş ve aynı alanda yüksek lisans derecesini tamamlamıştır.

Siyasi kariyeri boyunca parlamentonun dördüncü ve beşinci dönemlerinde Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Halbusi, beşinci dönemde aynı zamanda Takaddüm Partisi’nin meclis grup başkanlığı sorumluluğunu üstlenmiştir.

Anbar vilayetinden milletvekili adayı olarak seçime giren Halbusi, 51 binden fazla oy alarak meclisteki yerini korumuştur.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

