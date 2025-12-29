DOLAR
Irak'ta Kar ve Sağanak: 8 Çoban Kayıp, 7 Dağcı Mahsur

Irak'ın kuzeyindeki yoğun yağış ve kar fırtınası 8 çobanın kaybolmasına, 7 dağcının mahsur kalmasına yol açtı; ulaşım ve eğitim aksadı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:11
Irak'ın kuzeyini üç gündür etkisi altına alan yoğun yağmur ve kar yağışları bazı bölgelerde taşkınlara ve ulaşım kesintilerine neden oldu. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması nedeniyle yollar kapandı, köprü ve güzergahlarda akış durdu.

Kayıp ve Mahsur Kalanlar

Sidekan bölgesinde yaşanan şiddetli kar fırtınası sonucu 8 çoban kayboldu, aynı bölgede 7 dağcı mahsur kaldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak kurtarma operasyonu başlattı.

Ulaşım ve Altyapı Sorunları

Erbil Soran İdaresi Sorumlusu Helgurd Şeyh Necib, yoğun kar yağışı nedeniyle "Zini Werte" yolunun tamamen kapandığını ve Mergasur ile sınır bölgelerinde ulaşımın durma noktasına geldiğini bildirdi. Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki şiddetli yağışlar, yaklaşık iki hafta önce sel nedeniyle bir bölümü çöken köprünün yerine açılan alternatif yolun sular altında kalmasına yol açtı. Başkent Bağdat ile Kerkük arasındaki ana ulaşım güzergahında geçişlerin durması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı.

Eğitim, Sınır Geçişleri ve İdari Önlemler

Kötü hava koşulları nedeniyle Kerkük, Selahaddin, Duhok, Erbil ve Ninova vilayetlerinde eğitime ara verildi. Süleymaniye vilayetine bağlı Pişder Kaymakamlığı, yoğun kar nedeniyle IKBY ile İran arasındaki Kili Sınır Kapısında turistik ve ticari geçişlerin askıya alındığını duyurdu.

Hava Tahmini ve Baraj Durumu

Irak Meteoroloji Kurumu, ülkenin bu sezonun ilk kutup kökenli alçak basınç dalgasının etkisinde olduğunu bildirdi. Meteoroloji uzmanları yağışlı havanın yarına kadar süreceğini, çarşamba gününün en soğuk gün olacağını ve özellikle kuzeyde Soran, Çoman ve Hacı Ömeran gibi bölgelerde sıcaklıkların sıfırın altına düşüp yollarda don olayları görüleceği uyarısında bulundu. Erbil'deki Gomespan Barajı yetkilileri, son yağışlarla barajda depolanan su miktarının 10 milyon metreküpü aştığını açıkladı.

Mayın Patlaması ve Yaralanmalar

Duhok vilayetinin kuzeyindeki Zaho ilçesinde kar temizleme çalışmaları sırasında bir iş makinesinin üzerinden geçtiği kara mayını patladı. Güvenlik kaynaklarına göre, Zaho ile Kani Masi nahiyesini bağlayan yolda meydana gelen patlamada iş makinesi operatörü ile bölgede turistik amaçlı bulunan bir sivil yaralandı.

Yetkililer kurtarma ve temizleme çalışmalarını hızlandırırken, bölge halkı ve sürücüler için havanın kritik seyrini takip etme uyarıları sürüyor.

