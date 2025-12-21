Görgel: Kahramanmaraş'ın Geleceğini Ortak Akılla Şekillendiriyoruz

Şairler Tepesi buluşmasıyla kentteki yatırımlar masaya yatırıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehirdeki mevcut durumu değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak üzere Şairler Tepesi'nde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda şehir genelinde süren alt ve üstyapı yatırımları ile sosyal ve kültürel projeler ele alındı. Görgel, ortak aklın önemine dikkat çekerek kentin ihtiyaçlarının birlikte ve koordinasyon içinde karşılanmasının gerekliliğini vurguladı.

Görgel şu ifadeleri kullandı: "Bizim için en önemli husus, paydaşlarımızla uyum içinde çalışarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek".

Görgel, "Altyapıdan ulaşıma, sosyal yatırımlardan kültürel projelere kadar geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. İlçe belediyelerimizle birlikte hareket ederek şehrimizin ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin şekilde karşılamak bizim için çok önemli. Kahramanmaraş’ın geleceğini ortak akılla, dayanışmayla ve güçlü bir koordinasyonla inşa ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha yaşanabilir, daha güçlü bir Kahramanmaraş inşa edeceğiz" dedi.

