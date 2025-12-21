MHP Erzurum'da Sendikalarla Kahvaltı: Birlik ve İstişare Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı, kentteki sendika temsilcilerini düzenlenen kahvaltı programında ağırladı. Toplantı, kurumlar arası diyalog ve ortak çalışmanın güçlendirilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve gündem

İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa, STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Metin, il yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen, Kamu-Sen’e bağlı şubeler, Türkav ve Türk Hukuk Enstitüsü temsilcileri katıldı. Toplantıda sendika başkanları ve temsilcilerinin talepleri ile beklentileri dinlendi; çözüm odaklı süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Birlik ve iş birliği mesajı

Buluşma karşılıklı istişare ortamında geçti ve sendikalarla yürütülen iş birliğinin önemi vurgulandı. Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Adem Yurdagül, Milliyetçi-Ülkücü camiada birlik ve beraberliğin en üst seviyede sürdürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yurdagül, toplantıda şu sözlere yer verdi: "Bilinsin ki sendikalarımızın derdi bizim derdimizdir. Bilinsin ki sendikalarımız bizim kırmızı çizgimiz ve hassasiyetimizdir."

Yurdagül, aynı yolda yürüdükleri tüm sendika temsilcilerine ve misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ERZURUM İL BAŞKANLIĞI, SENDİKA TEMSİLCİLERİNİ KAHVALTI PROGRAMINDA AĞIRLADI.