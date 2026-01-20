Carney: NATO Sınavdan Geçti — Arktik ve Grönland Güvenliği Önceliğimiz

Kanada Başbakanı Mark Carney, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında Davos'ta yaptığı konuşmada, ABD'nin Grönland'a ilişkin söylemlerini değerlendirerek NATO'nun bir sınavdan geçtiğini ve Arktik güvenliğinin güçlendirilmesinin ilk yanıt olması gerektiğini söyledi.

Kurallara Dayalı Düzendeki Çelişkiler

Carney, Kanada'nın on yıllardır kurallara dayalı uluslararası düzenten faydalandığını ancak bu anlatının tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Kurallara dayalı uluslararası düzen anlatısının kısmen doğru olmadığını biliyorduk. En güçlü olanların işlerine geldiğinde kendilerini muaf tuttuklarını, ticaret kurallarının simetrik olmayan bir şekilde uygulandığını, uluslararası hukukun ise sanık ve mağdurun kimliğine bağlı olarak farklı bir titizlikle işletildiğini biliyorduk" dedi.

Yeni Düzen: Kopuş ve Stratejik Özerklik

"Bir geçiş sürecinde değil, bir kopuşun içinde bulunuyoruz" diyen Carney, büyük güçlerin ekonomik entegrasyon araçlarını baskı aracı olarak kullanmaya başladığını vurguladı. Tarife, finansal altyapı ve tedarik zincirlerinin artık birer güç aracı haline geldiğini belirterek, "Kurallar sizi korumuyorsa, kendinizi korumak zorunda kalırsınız" uyarısında bulundu ve bunun küresel sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ekledi.

Grönland ve Danimarka'ya Destek

Carney, Kanada'nın Grönland ve Danimarka'nın yanında olduğunu, Grönland'ın kendi geleceğini belirleme hakkını desteklediklerini söyledi: Grönland ve Danimarka’nın yanındayız. Orta güçlerin yeni ortaklıklar ve farklı meseleler için koalisyonlar kurmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

Carney ayrıca, Kanada'nın Grönland üzerinden uygulanabilecek tarifelere güçlü şekilde karşı çıktığını ve Arktik'te güvenlik ile refah hedeflerine ulaşmak için görüşmeler çağrısında bulunduğunu vurguladı.

NATO'nun Sınavı ve Arktik Güvenliği

Soru-cevap bölümünde NATO'nun davranışını değerlendiren Carney, "NATO’nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" dedi. Kısa vadede Kanada'nın, kuzey ülkeleri, İngiltere ve Fransa ile birlikte NATO partnerleri arasında Arktik'te kapsamlı bir güvenlik mimarisi oluşturulmasını istediğini belirtti.

Grönland için bir çıkış yolu bulunamazsa çözümün güvenlikle başlayacağını söyleyen Carney, Kanada'nın varlık ve kapasite artışı yönünde adımlar attığını ve NATO'nun da bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Rusya'yı kesin bir tehdit olarak nitelendiren Carney, tehditleri şu aşamada potansiyel düzeyde tutma hedefinde olduklarını ifade etti.

Kanada-Çin İlişkileri

Carney, Çin ziyaretine yönelik eleştirilere karşı bunun "bir genişleme ve inşa hamlesi" olduğunu savundu. Çin'in Kanada'nın ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, stratejik ortaklıkların bir ağ içinde yönetilmesi gerektiğini, büyük aktörleri dışlamanın hata olacağını sözlerine ekledi.

Gelecek Vizyonu

Eski düzenin geri gelmeyeceğini, nostaljinin bir strateji olmadığını ifade eden Carney, "Bu kırılmadan, daha büyük, daha güçlü ve daha adil bir şey inşa edebileceğimize inanıyoruz" dedi. Kanada'nın bu yolu açık ve özgüvenle seçeceğini ve birlikte yürümek isteyen herkese kapılarını açık tuttuğunu vurguladı.

DAVOS (İHA) - KANADA BAŞBAKANI MARK CARNEY, DÜNYA EKONOMİK FORUMU'NA (WEF) HİTABINDA ABD'NİN GRÖNLAND'A YÖNELİK TEHDİTLERİNE İLİŞKİN, "NATO'NUN AÇIK BİR ŞEKİLDE SINAVDAN GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. BU SINAVA VERİLECEK İLK YANIT, ARKTİK GÜVENLİĞİNİ HER İHTİMALE KARŞI SAĞLAM VE GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE GARANTİ ALTINA ALMAKTIR" DEDİ.