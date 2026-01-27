Almanya Grönland'a Destek Sözü Verdi — Merz, Frederiksen ve Nielsen Berlin'de Görüştü

Merz, Frederiksen ve Nielsen Berlin'de bir araya geldi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen arasındaki üçlü görüşme başkent Berlin'de gerçekleşti. Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre buluşma, Merz'in katıldığı bir ekonomi zirvesi sırasında gerçekleştirildi.

Görüşmede öne çıkan mesajlar

Üç lider, Grönlanddaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Merz, Almanya'nın Danimarka ve Grönland ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, Almanya'nın NATO çerçevesinde Kuzey Kutbu'nun güvenliği için daha fazla çaba göstereceğini bildirdi. Merz ayrıca Arktik'teki istikrarın "sadece bölgesel bir mesele değil, temel bir ortak transatlantik çıkar meselesi" olduğunu belirtti.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin anlaşma çerçevesi

Metinde yer verilen bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump 17 Ocak'ta Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat'tan itibaren ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Ancak Trump, Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını ve 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıkladı.

Bölgesel gelişmeler

Trump'ın açıklamaları ve varılan anlaşmaya rağmen, Danimarka ordusuna bağlı askerlerin Grönland'ın başkenti Nuuk açıklarında konuşlandırıldığı ve bölgede bulunan savaş gemisi sayısının ikiye çıkarıldığı bildirildi.

