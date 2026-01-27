Erdoğan ve Tinubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü

Erdoğan ile Tinubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, beraberindeki heyetlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Görüşmenin gündemi
Görüşmelerde siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile küresel gelişmeler ele alındı. İki ülke heyetleri arasındaki değerlendirmeler, ortak çıkarlar ve iş birliğinin genişletilmesi ekseninde sürdürülüyor.
Toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.
