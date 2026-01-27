Erdoğan ve Tinubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, heyetleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi; siyasi, ekonomik, ticari ve küresel gelişmeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, beraberindeki heyetlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Görüşmelerde siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile küresel gelişmeler ele alındı. İki ülke heyetleri arasındaki değerlendirmeler, ortak çıkarlar ve iş birliğinin genişletilmesi ekseninde sürdürülüyor.

Toplantının ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

