Erdoğan ve Tinubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, heyetleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi; siyasi, ekonomik, ticari ve küresel gelişmeler ele alındı.