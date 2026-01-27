Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız Mevkidaşı Mandon ile Telefon Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:29
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız Mevkidaşı Mandon ile Telefon Görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız Mevkidaşı Mandon ile Telefon Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşme sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Taraflar, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve ortak ilgiyi paylaşan konuların takip edilmesi üzerinde durdu.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklama, temasın diplomatik ve askeri iş birliğinin önemini vurguladığını belirtti.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, FRANSA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL FABİEN...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, FRANSA GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL FABİEN MANDON İLE GÖRÜŞTÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız Mevkidaşı Mandon ile Telefon Görüştü
2
ALTSO Başkanı Eray Erdem: "Arıtma müjdesini aldık"
3
Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü
4
Erdoğan: 10 Mart Mutabakatına Uyulmaması Suriye’de Büyük Hata
5
Erdoğan ve Tinubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü
6
Bakanlıktan Uıkı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' Paylaşımları Sahte
7
İstanbul Emniyeti TBMM Komisyonu'nda: Çocuklar Dijital Propagandayla Hedefte

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları