Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız Mevkidaşı Mandon ile Telefon Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşme sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Taraflar, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve ortak ilgiyi paylaşan konuların takip edilmesi üzerinde durdu.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklama, temasın diplomatik ve askeri iş birliğinin önemini vurguladığını belirtti.

