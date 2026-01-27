ALTSO Başkanı Eray Erdem: "Arıtma müjdesini aldık"

ALTSO Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Büyük Şehir Şube Müdürü Gazi Öten, İtfaiye Müdürümü Hasan Çelik, İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Uysal, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve ASAT Müdür Yardımcısı Mustafa Akdem konuk olarak katıldı.

Belediye uygulamaları ve üyelerin görüşleri

Geçtiğimiz ay yapılan Kaymakam ve kolluk kuvvetleri toplantısının ardından, bu oturumda da meclis üyelerine belediye uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı; üyelerin mesleki soruları, görüş ve önerileri alındı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, devam eden çalışmalar ve iş yerlerinin uygulaması gereken kurallar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ayrıca imar ve şehircilik, zabıta uygulamaları, ASAT ve itfaiye çalışmalarına ilişkin yeni uygulamalar meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Arıtma için müjde