ALTSO Başkanı Eray Erdem: "Arıtma müjdesini aldık"

ALTSO Meclis Toplantısı'nda Başkan Eray Erdem, Büyükşehir ve Alanya Belediyesi'nin arıtma çalışmalarının sezon öncesi tamamlanacağı müjdesini verdi; Ankara temasları da değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:28
ALTSO Başkanı Eray Erdem: "Arıtma müjdesini aldık"

ALTSO Aylık Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Büyük Şehir Şube Müdürü Gazi Öten, İtfaiye Müdürümü Hasan Çelik, İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Uysal, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve ASAT Müdür Yardımcısı Mustafa Akdem konuk olarak katıldı.

Belediye uygulamaları ve üyelerin görüşleri

Geçtiğimiz ay yapılan Kaymakam ve kolluk kuvvetleri toplantısının ardından, bu oturumda da meclis üyelerine belediye uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı; üyelerin mesleki soruları, görüş ve önerileri alındı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, devam eden çalışmalar ve iş yerlerinin uygulaması gereken kurallar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ayrıca imar ve şehircilik, zabıta uygulamaları, ASAT ve itfaiye çalışmalarına ilişkin yeni uygulamalar meclis üyeleriyle paylaşıldı.

Arıtma için müjde

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya’nın ortak bir payda olduğunu vurgulayarak, "Daha yaşanabilir, ekonomisi daha güçlü bir Alanya için siyasi görüşü, düşüncesi ve fikri ne olursa olsun bu şehirde yaşayan herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Yönetici ve iş insanlarının bir araya gelerek istişarelerde bulunmasını da bu manada çok değerli buluyoruz. Özellikle arıtma konusunda hem Büyükşehir hem de Alanya Belediyemizin çok ciddi ve sezon öncesi tamamlanacak çalışmalar içinde olduğu müjdesini de aldık" dedi.

Ankara gezisi ve teşekkür

Toplantıda, ALTSO’nun da paydaşı olduğu Alanya Master Plan çalışmalarını anlatmak amacıyla kent dinamikleriyle gerçekleştirilen Ankara ziyareti değerlendirildi. Başkan Erdem, "Siyaset üstü biçimde yaptığımız Ankara gezisinde başta ilgili bakanlar olmak üzere yaptığımız tüm ziyaretleri değerlendirdik. Ziyaretin güzel neticeleri de oldu. Turizm Bakanımız planımıza büyük ilgi gösterdi. Orada bize ev sahipliği yapan, yol gösteren ve yanımızdan biran olsun ayrılmayan önceki Dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda ve destekçimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özçelik'in değerlendirmeleri

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de Ankara ve Antalya’daki temaslarda desteklerini esirgemeyen Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, görev süresi boyunca siyasi hesap gütmeden Alanya için tüm kişi ve kurumlarla iş birliğine devam edeceklerini belirtti. Özçelik, altyapı ve tanıtım çalışmalarını değerlendirerek yapılan işlerin belirlenen zamanda tamamlanacağını söyledi.

Kapanış ve teşekkür

Toplantının sonunda ALTSO Başkanı yaptığı açıklamada, "Yoğun iş temposu içerisinde bizlere zaman ayıran Belediye Başkanına ve şehrimize hizmet için fedakarca çalışan tüm birim amirlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

