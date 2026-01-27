Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelerek ikili ilişkiler ve küresel gündemi görüştü.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:22
Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü

Erdoğan ile Tinubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü

İki ülke ilişkileri ve küresel gündem ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmelerde taraflar arasında siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmelerin ardından bir ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NİJERYA CUMHURBAŞKANI BOLA AHMED TİNUBU VE BERABERİNDEKİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NİJERYA CUMHURBAŞKANI BOLA AHMED TİNUBU VE BERABERİNDEKİ HEYETLE BİR ARAYA GELDİ.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, NİJERYA CUMHURBAŞKANI BOLA AHMED TİNUBU VE BERABERİNDEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Fransız Mevkidaşı Mandon ile Telefon Görüştü
2
ALTSO Başkanı Eray Erdem: "Arıtma müjdesini aldık"
3
Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü
4
Erdoğan: 10 Mart Mutabakatına Uyulmaması Suriye’de Büyük Hata
5
Erdoğan ve Tinubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü
6
Bakanlıktan Uıkı: 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' Paylaşımları Sahte
7
İstanbul Emniyeti TBMM Komisyonu'nda: Çocuklar Dijital Propagandayla Hedefte

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları