Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü

Erdoğan ile Tinubu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Görüştü
İki ülke ilişkileri ve küresel gündem ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşmelerde taraflar arasında siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile küresel gelişmeler ele alındı.
Görüşmelerin ardından bir ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.
