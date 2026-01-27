Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 Mart Mutabakatına Uyulmaması Suriye’de Büyük Hata

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliğinin Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamalarda Suriye politikası, ekonomik gelişmeler ve yurt dışı müteahhitlik sektörünün başarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de Mutabakat, Ateşkes ve Entegrasyon

Erdoğan, Suriye konusunda geçmişte yapılan hatalara dikkat çekerek şunları söyledi: 'Suriye'de 10 Mart mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı.' Cumhurbaşkanı, ayrıca 4 Ocak'taki görüşmelerin sonuçsuz bırakılmasını diğer bir yanlış olarak nitelendirdi ve 18 Ocak'ta tesis edilen ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının hayata geçirilmesini çok önemsediklerini vurguladı.

Erdoğan, Suriye halkının barış ve huzur istediğini, devlet içinde paralel silahlı güçlerin olmayacağını belirterek varılan anlaşmanın ruhuna uygun hareket edilmesinin yegâne çıkış yolu olduğunu söyledi. Kürt vatandaşlara da bir çağrı yapan Cumhurbaşkanı, kardeşlik bağlarını zedeleyecek oyunlara itibar edilmemesini istedi.

Yurt Dışı Müteahhitlikte Türkiye'nin Başarıları

Ödül töreninde sektörün başarılarını da paylaşan Erdoğan, Türk müteahhitlerinin küresel alandaki yerini şu rakamlarla özetledi: Dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş aldıklarını söyledi. Erdoğan, bu başarının büyük bölümünün iktidarları döneminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

ENR'nin listesindeki başarıya da değinen Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firması bulunduğunu; ilk 100 firma arasına 8 Türk firmasının girdiğini ve Türkiye'nin gelirler sıralamasında 9. sıraya yerleştiğini aktardı. Ayrıca teknik müşavirlik alanında 138 farklı ülkede 3 bin 127 proje üstlenildiğini ve projelerin büyüklüğünün 3,7 milyar doları aştığını söyledi.

Ekonomi, İhracat ve İstihdam Verileri

Erdoğan, ekonomik görünüm hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: 2025 yılında Türkiye'nin mal ihracatında 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını, hizmetler ihracatında hedeflerin aşıldığını ve mal ile hizmet ihracatının toplamda 396,5 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.

Enflasyonun son 49 ayın en düşük seviyesi olan %30,89'a indiğini, Merkez Bankası rezervlerinin ilk defa 200 milyar dolar bandını aştığını ve rezervlerin 205 milyar 177 milyon dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son 31 aydır tek haneli seyrettiğini vurguladı.

İnsani Yardım, Bölgesel Politikalar ve İmar Vizyonu

Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesindeki insani yardım faaliyetlerine değinerek, sınır ötesinde yaşayan Kürt kardeşlerden gelen insani yardım taleplerinin Suriye hükümetiyle yakın iş birliği içinde karşılandığını ve AFAD ile Kızılay başta olmak üzere yardım kuruluşlarının çalışmalarına dikkat çekti.

Suriye'nin yeniden imarı konusunda Erdoğan, ülkenin zenginliklerinin terör tahkimatı yerine eğitim, sağlık, altyapı ve istihdam odaklı projeler için kullanılacağını, varil bombalarıyla enkaza dönen yerleşim yerlerinde büyük bir inşa ve ihya seferberliğinin başlayacağını söyledi.

Tören ve Katılımcılar

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Valisi Vasip Şahin ve sektör temsilcileri katıldı. Erdoğan, konuşma sonrası ödül alan firmaların temsilcilerine ödüllerini verdi.

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlikte ve ekonomide yakaladığı ivmeyi korumaya devam edeceğini, reformlarla birlikte büyümenin geniş tabana yayılacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.

