Kürşad Zorlu Halep Valiliğini Ziyaret Etti: İnsani Koridor İşliyor, Yeniden İmar İçin İş Birliği

Kürşad Zorlu Halep Valiliğini Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, Suriye temasları kapsamında Halep Valiliğini ziyaret etti. Heyet, Valı Azzam el-Garib ve yetkililerle kentte yürütülen çalışmalar ile iş birliği imkanlarını ele aldı.

Görüşmenin Önemi ve Bölgesel İstikrar

Zorlu, Halep için yaptıkları konuşmada kentin medeniyetlerin buluştuğu bir merkez olduğunu vurgulayarak, '8 Aralık tarihinden itibaren Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetiminde Suriye'nin istikrarı, güvenliği, huzuru ve barışı için önemli sonuçlara imza atılıyor' değerlendirmesinde bulundu. Zorlu, Halep'in Suriye-Türkiye ilişkilerinde kilit bir rol oynadığını belirtti.

Halep'in Yeniden İmarı ve Belediyecilik İş Birlikleri

Valilik ziyaretinde yeniden imar başta olmak üzere belediyecilik alanında somut iş birliği konuları ele alındı. Zorlu, 'Başta su kaynakları olmak üzere Halep'in yeniden imarında park, bahçe ve okulların inşasında çok boyutlu iş birliğini hayata geçirme arzusundayız' ifadesini kullandı. Bölgesel kalkınma ve sınır illerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir seferberlik hedeflendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tutumu ve Bölgesel Politika

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve kararlı duruşun dünya genelinde örnek gösterildiğini söyledi. 'Bu tutarlı politikaların ne kadar haklı ve doğru olduğunu zaman göstermiştir' diyerek Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde kararlı olduklarını belirtti.

Ayn-el Arab ve İnsani Koridor

Zorlu, Ayn-el Arab bölgesinde açılan insani koridorun sorunsuz işlediğini aktararak, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG konusunu Valı ile istişare ettiklerini söyledi. 'Ayn-el Arab bölgesindeki açılan insani koridor işliyor ve hiçbir sorun yaşanmadı' değerlendirmesini paylaştı ve istikrarın güçlenmesiyle daha güçlü adımlar atılacağına inandıklarını belirtti.

Somut Destek ve Ortak Komite Önerisi

Heyet, belediyecilik alanında ortak çalışma mekanizmaları oluşturma teklifinde mutabık kaldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilecek yardımlar arasında 5 çöp kamyonu ve 750 konteyner yer alıyor; bu malzemelerin önümüzdeki ay Halep'e ulaşması planlanıyor. Zorlu, belediyeler arası ortak bir komite kurma fikrinin benimsenmesinin önemine dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye ve Bölge Hedefi

Zorlu, 'Bizim Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz elbette buradaki gelişmelerden ayrı düşünülemez' diyerek, Suriye yönetiminin 8 Aralık 2024 sonrası attığı adımları memnuniyetle takip ettiklerini söyledi. Ayrıca etnik topluluklar arasında ayrım gözetilmeyeceğini; Türkler, Kürtler, Araplar ve Türkmenlerin Suriye'nin bir parçası olduğu anlayışının hayata geçirilmesinin umut verici olduğunu vurguladı.

Heyet, Halep'in tarihi dokusunu koruyarak yeniden imarı ve bölgesel istikrar için iş birliği adımlarını sürdürme kararlılığını bildirdi.

