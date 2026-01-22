Aliyev ile Trump Davos’ta Görüştü: Azerbaycan-ABD İlişkilerinde Yeni Adımlar

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:27
Davos'ta WEF kapsamında gerçekleşen görüşmede bölgesel barış ve ekonomik işbirliği ön plandaydı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmenin gerçekleştirildiği bilgiği, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.

Taraflar, Trump’ın yeniden iktidara gelmesinin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede ayrıca, geçen yıl 8 Ağustos tarihinde Washington’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış gündeminin ilerletilmesine yönelik anlaşmaların sağlanmasında Başkan Trump’ın tarihi rolü vurgulandı.

Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik atılan adımlara dikkat çekti ve bölgede artık barışın mevcut olduğunu belirtti. Bu durumun iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de yansıdığını ifade eden Aliyev, Azerbaycan’dan Ermenistan’a petrol ürünlerinin ihracını ve ithal edilen tahılın Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a ulaştırıldığını söyledi.

Görüşmede ayrıca bölgesel bağlantılar açısından Zengezur Koridoru ve TRIPP projesinin oynadığı öneme değinildi. Taraflar, bu projelerin bölgesel entegrasyon ve ticaret hacminin artmasında kritik rol üstlendiğini aktardı.

Toplantıda Trump’ın başkanlığında kurulan Barış Kurulunun önemi de ele alındı. Kurulun Orta Doğu’da barışın güçlendirilmesi ve küresel çatışmaların çözümüne katkı sağlanması bakımından taşıdığı önem vurgulandı. Ayrıca, Azerbaycan’ın kurucu üye devlet sıfatıyla davet edilmesinin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve Azerbaycan’ın dünya çapında barışın teşvikinde oynadığı rolü yansıttığı ifade edildi.

Görüşmenin devamında her iki devlet başkanı, ikili ilişkilerin geleceği ve işbirliği perspektifleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

