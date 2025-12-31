DOLAR
Amasya Vali Önder Bakan: 2026 Hedefi — Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Güçlenme

Vali Önder Bakan, 2026 hedefinin Amasya'yı ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlendirmek olduğunu belirtti; 2025'te eğitim, sağlık, turizm ve güvenlik projelerine odaklanıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:09
Amasya'da 2026 Hedefi: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Güçlenme

Vali Önder Bakan, 2025'teki çalışmaların özetini paylaştı

Amasya Valisi Önder Bakan, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdüm içerisinde yürütülen çalışmaların altını çizdi. 2025 yılı boyunca eğitimin her kademesinde fiziki altyapının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi için adımlar atıldığını ifade etti.

"2026 yılına girerken temel hedefimiz Amasya’yı ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle daha güçlü bir il haline getirebilmektir" dedi.

Vali Bakan, Amasya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan sektörlerde üretimi ve verimliliği artırmaya yönelik projelerin desteklenmesine özel önem verdiklerini belirtti. Üretim ve verimlilik artışı, ekonomik kalkınmanın ana önceliği olarak vurgulandı.

"Turizmde ilimizin tanıtımı, alternatif destinasyonlar ve kültürel mirası koruma ve güzelleştirmeye yönelik çalışmalar, sosyal devlet anlayışıyla toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ‘Amasya’nın huzuru Türkiye’nin huzurudur’ anlayışıyla güvenlik ve asayişin sağlanması adına yürütülen kararlı çalışmalar daima önceliklerimiz arasında yer almıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Bakan, 2026 yılında da hizmet sunumunda şeffaflık, katılımcılık ve vatandaş odaklılık ilkeleriyle hareket edeceklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "2026 yılında da kamu hizmetlerinde şeffaflık, katılımcılık ve vatandaş odaklılık ilkeleri doğrultusunda çalışmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle 2025 yılı boyunca Amasya’nın gelişmesi ve huzuru için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve her şartta birlik ve beraberlik içinde hareket eden kıymetli Amasyalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılının Amasya’mıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum".

Vali Bakan, yeni yıl dolayısıyla Suluova’daki huzurevine ziyarette bulundu.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları