Erdoğan, Yavuz Sondaj Gemisi Çalışanlarının Yeni Yılını Telefonla Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'ndaki Yavuz Sondaj Gemisi personelini telefonla tebrik etti; Bakan Bayraktar da yeni yıl dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:59
Filyos Limanı'nda yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısı ile Filyos Limanı’na demirli Yavuz Sondaj Gemisi çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Erdoğan görüşmede personel ve yürütülen çalışmalara ilişkin temennilerini paylaştı ve sondaj faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Mesajında şunları söyledi:

"Taşucu’ndan tüm bu heyetimize, ekibimize katılacak olan gerek Çağrı Bey, gerekse Yıldırım onların da katılmasıyla dünyada sayılı filolar arasına girmiş olacağız. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Bütün bunlarla beraber Gabar’da da üretimin artıyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ve bütün bunlarla inşallah Karadeniz’deki neticeler de yüzümüzü güldürüyor. Önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Yavuz Sondaj Gemisi’nde personelin yeni yılını kutlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon bağlantısı yaptı. Bayraktar, "Yeni yıla burada arkadaşlarımızla giriyoruz. Sizlere de selam ve saygılarımızı iletelim istedim" dedi.

Erdoğan, ayrıca personeline hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Filyos’ta şu anda Yavuz Gemimizde yeni yıla hazırlanan tüm kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Yapılacak tüm sondaj çalışmalarında bereketli neticeler almayı da Allah’tan temenni ediyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun inşallah. Şimdi Taşucu’ndan tüm bu heyetimize, ekibimize katılacak olan gerek Çağrı Bey, gerekse Yıldırım onların da katılmasıyla dünyada sayılı filolar arasına girmiş olacağız. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Bütün bunlarla beraber Gabar’da da üretimin artıyor olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ve bütün bunlarla inşallah Karadeniz’deki neticeler de yüzümüzü güldürüyor. Önümüzdeki yılın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum"

Yavuz Sondaj Gemisi ve bölgedeki üretim artışına ilişkin vurgular, hükümetin enerji çalışmalarındaki öncelikleri ve çalışanlara yönelik moral destek mesajlarını ön plana çıkardı.

