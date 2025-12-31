Bakan Uraloğlu Bolu Dağı'ndan: 13 bin 600 Personelle Kışa Tam Hazır

Bakan Uraloğlu Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'nde İnceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yıl öncesi TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişindeki Tünel Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Yılbaşı gecesi görev başındaki personele yeni yıl dileklerini iletti ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

2025'te 44 projede 190 milyar liralık açılış

Uraloğlu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 300 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını vurgulayarak, 2025 yılında 190 milyar liralık 44 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Havacılık, demir yolları, kara yolları ve denizcilikte hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çekti.

Yol hedefleri ve altyapı çalışmaları

Bakan, bölünmüş yol ağının hedefleri aştığını ve şu an itibarıyla 30 bin 49 kilometreye ulaştıklarını; 2026 sonu hedefinin yaklaşık 30 bin 330 kilometre olduğunu açıkladı. Ayrıca bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu yaklaşık 33 bin 500 km'ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kış hazırlıkları: 13 bin 600 personel sahada

Uraloğlu, kış şartlarında yolların açık kalması için yapılan hazırlıkları detaylandırdı: ülke genelinde 68 bin 519 km uzunluğunda kara yollarında görevli 457 karla mücadele merkezi, 12 bin 866 makine ve yaklaşık 13 bin 600 personel hazır bekliyor.

Hazırlıklarda depolanan malzemeler ise şöyle: yaklaşık 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için yaklaşık 12 bin ton tuz çözeltisi. Ayrıca kritik noktalarda kapanmaları önlemek amacıyla yaklaşık 930 km kar siperi tesis edildi.

13 bin 600 personelimizle her türlü hazırlığımızı yaptık ifadesiyle ekiplerin teyakkuzda olduğu vurgulandı; çalışmaların akıllı ulaşım ve kriz yönetim merkezleri aracılığıyla 7/24 izlendiği belirtildi.

Sahada koordinasyon ve vatandaş uyarısı

Bakan gelen şikayetlere yanıt vererek ekiplerin araç takip ve görüntülü kameralarla anlık izlendiğini, bölgesel yoğunluğun ekiplerin görünmemesine sebep olabileceğini söyledi. Bolu Dağı'nda Cankurtaran ve Kargasekmez mevkilerine özel tedbirler alındığını hatırlattı.

Uraloğlu, sürücülere çağrı yaparak özellikle kış lastiği kullanımına dikkat çekti: özel araçlarda zorunlu olmasa da mutlaka kış lastiği ile yola çıkılmasını, yoğun kar yağışı halinde seyahatlerin ertelenmesini veya alternatif güzergahların tercih edilmesini önerdi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU, YENİ YIL ÖNCESİ BOLU DAĞI TÜNELİ KONTROL MERKEZİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU. 2025 YILINDA 190 MİLYAR LİRALIK 44 PROJENİN AÇILIŞINI YAPTIKLARINI BELİRTEN BAKAN URALOĞLU, KIŞ TEDBİRLERİNE İLİŞKİN, "457 KARLA MÜCADELE MERKEZİ, 12 BİN 866 MAKİNE VE YAKLAŞIK 13 BİN 600 PERSONELİMİZLE HER TÜRLÜ HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK" DEDİ.