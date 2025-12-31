Halit Doğan: Samsun 2025'te hizmet ve projelerle büyüdü

Halit Doğan: "Hizmet ve projelerle dolu bir yıl yaşadık"

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, 2025 yılını hizmet ve projelerle dolu bir dönem olarak değerlendirdi. Belediye, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre ve sosyal hizmetlere kadar kent genelinde çok sayıda yatırım ve projeyi hayata geçirdi.

Ulaşımda genişleme ve konfor

Büyükşehir, kent içi toplu taşımada konfor, güvenlik ve hızlı ulaşım ilkesiyle yeni otobüsleri filosuna kattı ve 12 yeni tramvay aracı için çalışmaları sürdürdü. Tüm ilçelerde entegre toplu ulaşım hedefiyle hayata geçirilen SATUS projesiyle SAMKART entegreli otobüs dönemi başladı. Şehir Hastanesi ulaşımı için otobüs seferleri planlanırken, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için de çalışmalar başlatıldı.

Havalimanı ulaşımında yeni dönemi başlatan SAMAIR projesi 2025'te binlerce vatandaşa hizmet verdi. Turizmi canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Odak Samsun otobüsleriyle yüzlerce kişi şehrin turizm destinasyonlarını ziyaret etti. Ayrıca şehirdeki mikromobilite yatırımları kapsamında yeni elektrikli bisikletler devreye alındı.

Yol ve altyapı yatırımları

2025'te yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında önemli adımlar atıldı; 17 ilçede toplam 700 bin metre yol çalışması gerçekleştirildi. Mevcut yol ağları güçlendirilirken, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Terme Yeni Bulvar Yolu ve Kenan Şara Köprülü Kavşağı gibi büyük projelerle şehre yeni yol ağları kazandırıldı.

Dev altyapı projeleri

Samsun’un içme suyu kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatına başlandı. Karadeniz’in en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarı ile en büyük ambar binasının yapımı da başlatıldı. Atakum Sahili Kolektör Hattı ile bölgesel altyapı güçlendirildi. SASKİ, 2025'te kent genelinde 1.071.840 metre içme suyu hattı döşedi, 8.861 yeni abone bağlantısı gerçekleştirdi ve 137 içme suyu deposu ile 10 terfi merkezini hizmete aldı.

Kentsel dönüşümde adımlar

Uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşüm süreci başlatıldı; Kadıköy, Zeytinlik, Anadolu ve Kökçüoğlu mahallelerini kapsayan dönüşüm çalışmaları yerinde dönüşüm ve katılımcı yönetim anlayışıyla yürütülüyor. Gülsan Sanayi Sitesi Dönüşüm projesi kapsamında yıkımlar başladı. Sürecin şeffaf ilerlemesi için iki ayrı bölgede Kentsel Dönüşüm Ofisleri açıldı.

Kente değer katan sosyal ve kültürel projeler

2025'te şehir yaşamını zenginleştiren projeler arasında Türkiye’nin en büyük air dome oyun alanı Balonya, yeni buluşma noktası Yalı Kafe ve gençlere yönelik Petek Genç ile Petek Kafe yer aldı. Uçan Sinema, Bilim Merkezi ve Planetaryum projelerinin inşası tamamlanmak üzere. Hamidiye Aile Yaşam Merkezi, Şehir Kütüphanesi ve İlkadım Spor Kompleksi çalışmalarında da hızlı ilerleme sağlandı.

İlçe bazında park yapımı, sahil düzenlemeleri, kadınlar plajı, emekli kafe ve muhtarlar konağı gibi pek çok sosyal donatı 2025'te hizmete alındı. Kültür ve sanat etkinlikleri; Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Ot Yemekleri Festivali, Uluslararası Open WTA Tenis Turnuvası, Uluslararası Su Sporları Turnuvası ve Çocuk Maratonu gibi organizasyonlarla sürdü. Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü yüzlerce öğrenciyi ağırladı.

Çevre ve yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir, GES projeleriyle Mart 2024'ten bu yana 124.213.277 kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi ve 296.951.000 TL tasarruf sağladı. Bu üretimle 77.000 ton CO2 emisyonu engellendi ve 146.000 ağacın kesilmesi önlendi. Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile 4.500 ton atık geri dönüştürüldü. Ödüllü "Atıklarımız Çiçek Oluyor" projesiyle serada 2 milyondan fazla çiçek üretildi. Mavi Bayraklı plaj sayısı 13'ten 16'ya yükseldi.

Kırsal kalkınma ve üreticiye destek

Büyükşehir, tarıma önemli destekler verdi: yaklaşık 500.000 fide, 160.000 kg'ı aşkın tohum ve 24.000 meyve fidanı üreticilere dağıtıldı. Üreticilerin ürünlerini satışa sunabileceği Samsun Market BB hizmete açıldı; bu platformda büyük ölçüde kadın kooperatifleri yer aldı.

Sosyal belediyecilik ve sağlık hizmetleri

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla 153 Restoran yaklaşık 1 milyon kişiye uygun fiyatlı yemek sundu. Şehir genelinde 11 Samsun Ekmek satış büfesi açıldı. "Sıcak Bir Tebessüm" sloganıyla mobil mutfak araçları ücretsiz çorba ikramları gerçekleştirdi. Evde sağlık ve refakat hizmetlerini içeren Nefes projesiyle birçok hizmet sunuldu. Türkiye’de ilk olan Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi engelli vatandaşlara konaklamalı hizmet verdi; Engelsiz Plaj ve Engelsiz Kafe projeleri hayata geçirildi. Ayrıca psikolog ve diyetisyen desteğiyle binlerce kişiye ulaşıldı. Cenaze Hizmetleri ağının genişletilmesiyle ilçelerde cenaze hizmetleri belediye tarafından yürütülmeye başlandı.

100 ambulans ile sağlık altyapısına katkı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin acil sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 100 ambulansı şehre kazandırdı. Bu yatırım kent sağlık altyapısı için önemli bir adım olarak öne çıktı.

Başkan Halit Doğan'ın değerlendirmesi

2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde Başkan Doğan şunları söyledi: "Samsun’un geleceğini şekillendiren hizmet ve projelerle dolu bir yıl yaşadık. 2025 yılı boyunca Samsun, büyük bir dönüşüm yolculuğuna tanıklık etti. Ulaşım projeleri, çevre yatırımları, kültür-sanat etkinlikleri, sosyal hizmetler, altyapı ve üstyapı projeleri ile Samsun her alanda güçlü ve dinamik bir yıl yaşadı. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini hissettik. Geleceğe bırakacağımız en büyük miras kentsel dönüşümdür anlayışı ile dönüşümün startını verdik. Uzun yılların hayâli olan bu dönüşüm sürecini biz hemşehrilerimizle birlikte hareket ederek, birlikte yol yürüyerek gerçekleştiriyoruz. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesini bir kalkınma hamlesi olarak görerek yol çalışmalarımızı hedeflediğimiz oranda tamamladık. Ulaşım ağımızı genişletecek yeni yol ve bulvar çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kent içi toplu ulaşımı güçlendirmek adına filomuza yeni otobüsler dahil ettik. Önce insan diyerek, gönül belediyeciliği diyerek sosyal belediyeciliğin kapsamına giren her alanda çalışmalarımızı artırarak sürdürdük. Seçimden önce hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri önceleyerek çalışmalarımıza yön verdik. Şehrin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunacak çalışmalarımız kapsamında Balonya, Yalı, Petek Genç gibi sosyal donatı alanlarını şehrimize kazandırdık. Her alanda olduğu gibi Samsun’u kültür, sanat ve eğitimde de zirveye taşıma hedefi ile tiyatrolardan etkinliklere, festivallerden şenliklere dopdolu bir yıl geçirdik. Bizim bütçemiz şehrin bütçesi, şehrimizin ihtiyaçları ise birinci önceliğimiz diyerek 100 yeni ambulansı şehrimize kazandırdık. Şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Şunun altını özellikle çizmeliyim ki şehrimizde hayata geçen tüm eser ve hizmetler Samsun’da siyasetten bürokrasiye her alanda olan birlik ve beraberliğin eseridir. Yine bu şehirde yaşayan herkes, bu başarı hikâyesinin bir parçasıdır. Hemşehrilerimizin güveni, desteği ve duası oldukça Samsun büyümeye, gelişmeye ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir."

2026 planı ve mesaj

Doğan, 2026 planı hakkında da şunları paylaştı: "Samsun, 2026’ya kendinden emin bir şekilde ilerliyor. Ulaşımdan çevreye, kültürden sosyal yaşama kadar şehrin her noktasına dokunan proje ve hizmetlerimiz 2026’da da kararlılıkla devam edecek. 2026 planımız ve çalışma takvimimiz hazır. 2026’da güçlü projelerle daha ileri Samsun diyerek çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin de yeni yılını kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir 2026 diliyorum."

Sonuç: 2025, Samsun için kapsamlı altyapı, ulaşım, çevre, sosyal ve kültürel yatırımlarla geçen bir yıl oldu. Belediye, 2026'ya güçlü bir plan ve devam eden projelerle giriyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) BAŞKANI HALİT DOĞAN, HİZMET VE PROJELERLE DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKTIKLARINI SÖYLEDİ.