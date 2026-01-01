Macron’un Yeni Yıl Konuşması: 2026 Öncelikleri ve "Yaşamın Sonu" Vurgusu

Macron Elysee Sarayı’ndan 2026 önceliklerini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’ndan yaptığı yeni yıl konuşmasında 2026 yılı için önceliklerini sıraladı. Konuşmada çiftçilerin desteklenmesi, sosyal medyanın düzenlenmesi, gençlere yönelik ulusal hizmetin başlatılması ve "yaşamın sonu" dosyasının tamamlanması öne çıktı. Macron, sözlerini "Bana emanet ettiğiniz göreve her gün layık olmaya çalışarak, son saniyeye kadar görevimin başında olacağım" ifadesiyle noktaladı.

Görev başındakilere teşekkür

Macron, konuşmasını yılın son gecesi 31 Aralık’ta yaparken, görev başında olan güvenlik güçleri, itfaiyeciler, gönüllüler, sağlık çalışanları ve emekçilere teşekkür etti: "Bu 31 Aralık akşamı, her şeyden önce ulusun sürekliliğini sağlayanları düşünüyorum."

Toplumsal kaygılar ve yalnızlık

Cumhurbaşkanı, toplumda artan yalnızlık, alım gücü baskısı, güvenlik kaygıları ve iç gerilimlere dikkat çekti; biriken "sabırsızlıkları ve zaman zaman öfkeleri" gördüğünü ve bunların bir bölümünü paylaştığını belirtti. Yalnızlık ve sağlık sorunları yaşayanlara da değinerek, "Yalnız ve hasta olanları düşünüyorum. Birçoğunuz için hayatın ne kadar zor olduğunu biliyorum" dedi.

Dış gündem: Orta Doğu ve Ukrayna

Macron, Orta Doğu’daki istikrarsızlık ile Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın güvenlik ve ekonomi gündemini doğrudan etkilediğini vurguladı. Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin, "Yakında dört yıl olacak" ifadelerini kullandı ve uluslararası sistemin daha sert bir döneme girdiğini belirtti.

Tarım ve ekonomide 'yılın başından itibaren' harekete geçme çağrısı

2026 için en net mesajlardan biri tarım alanında geldi. Macron, "Yılın başından itibaren harekete geçmek, çiftçilerimizi krizler karşısında desteklemek ve üretme kapasitemizi, gıda güvenliğimizi tehdit edebilecek kararlara karşı onları korumak gerekecek" dedi. Ayrıca ekonomiyi güçlendirmek adına girişimciler ve çiftçiler için kuralların sadeleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal hizmet, sosyal medya ve "yaşamın sonu"

Cumhurbaşkanı, iç gündemde gençlere yönelik ulusal hizmetin ilk adımlarının atılacağını, çocuk ve gençleri sosyal medya ile ekranların olumsuz etkilerinden korumaya dönük düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. "Yaşamın sonu" başlığı altında ise yasama çalışmasının "onurlu bir çerçevede" sonuçlandırılacağını belirtti. Macron, Fransa’da palyatif bakımın güçlendirilmesiyle birlikte ağır ve geri döndürülemez hastalıklarda "yardımlı ölüm" gibi uygulamaların hangi şartlarda mümkün olacağına dair yasal çerçevenin netleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. 2026 devlet bütçesinin henüz kabul edilmemiş olmasına ilişkin olarak da "uzlaşı şart" vurgusu yaptı.

2027 seçimleri ve yabancı müdahale endişesi

Macron, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimine de değinerek, göreve olan bağlılığını yineledi: "Bana emanet ettiğiniz göreve her gün layık olmaya çalışarak, son saniyeye kadar görevimin başında olacağım; cumhurbaşkanlığı seçiminin mümkün olan en sakin şekilde, özellikle de her türlü yabancı müdahaleden uzak yapılması için her şeyi yapacağım."

Mercosur anlaşması ve bütçe süreci

Macron’un "Avrupa’nın sanayi ve tarımını koruma" çağrısı, AB-Mercosur ticaret anlaşmasının takviminin Ocak 2026’ya ertelendiği bir dönemde geldi. Bu dosyada Fransa’nın karşı çıktığı, Almanya’nın ise onaylanmasını savunduğu biliniyor. Ayrıca Fransa’da bütçe yasası henüz çıkmadığı için devlet, geçici olarak 23 Aralık’ta parlamentoda kabul edilip 26 Aralık’ta yayımlanarak yürürlüğe giren özel geçiş yasası ile 2025’in vergi tahsilatı ve zorunlu harcama çerçevesini sürdürüyor. Yeni yılda bütçe görüşmelerinin Ocak 2026’da yeniden hız kazanması bekleniyor.

