Bakan Göktaş Bilkent'te Yeni Doğanları Ziyaret Etti — Aile ve Nüfus Destekleri

Bakan Göktaş Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl dolayısıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek ailelere iyi dileklerini iletti ve hediyeler verdi.

Aile ziyaretleri ve sohbet

Göktaş, ilk olarak Kurt ailesinin 3’üncü çocuğu olan İpek bebeği ziyaret etti. Anne ve baba ile bir süre sohbet eden Bakan, bebek ve aileye hediye takdiminde bulundu. Ardından Ulutaş ailesinin ilk bebeği Alya Ulutaşı ziyaret eden Göktaş, burada da aile ile görüşerek hediyelerini sundu ve her iki ailenin yeni yılını kutladı.

Destekler ve nüfus odaklı çalışmalar

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Göktaş, ailelerin heyecanını paylaştıklarını belirterek, "Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimizin ve ailelerin yanında olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz. Bu yıl da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Aile Yılında ailelere çok önemli destekler sunduk." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sağlanan maddi destekleri şu sözlerle anlattı: "Özellikle geçtiğimiz yıl itibarıyla doğan her bebeğin yanında olduk. İlk bebeğe 5 bin liralık tek seferlik bir destek, 2’nci bebeğe bin 500 lira, 3’üncü ve sonraki çocuklara için her ay 5 bin lira annelerimizin hesabına 5 yıl boyunca yatırdığımız bir desteği başlatmış olduk. Biz aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Göktaş ayrıca nüfus yapısına ilişkin değerlendirmesinde, "Malumunuz nüfusumuz hem yaşlanıyor, aynı zamanda doğurganlık hızımız da azalıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağlamış olduk. Bu desteklerimiz bu yıl da devam edecek. 5 yıl boyunca bu doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz. Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızla beraber daha da umutlu olacak ve her doğan bebek bizler için bir berekettir."

