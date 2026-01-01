DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.960,4 0,02%
BITCOIN
3.770.686,67 -0,16%

Bakan Göktaş Bilkent'te Yeni Doğanları Ziyaret Etti — Aile ve Nüfus Destekleri

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek verilen doğum desteklerini ve aile yılı uygulamalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:16
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:32
Bakan Göktaş Bilkent'te Yeni Doğanları Ziyaret Etti — Aile ve Nüfus Destekleri

Bakan Göktaş Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yıl dolayısıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek ailelere iyi dileklerini iletti ve hediyeler verdi.

Aile ziyaretleri ve sohbet

Göktaş, ilk olarak Kurt ailesinin 3’üncü çocuğu olan İpek bebeği ziyaret etti. Anne ve baba ile bir süre sohbet eden Bakan, bebek ve aileye hediye takdiminde bulundu. Ardından Ulutaş ailesinin ilk bebeği Alya Ulutaşı ziyaret eden Göktaş, burada da aile ile görüşerek hediyelerini sundu ve her iki ailenin yeni yılını kutladı.

Destekler ve nüfus odaklı çalışmalar

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Göktaş, ailelerin heyecanını paylaştıklarını belirterek, "Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimizin ve ailelerin yanında olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz. Bu yıl da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aile yılı olarak ilan ettik. Aile Yılında ailelere çok önemli destekler sunduk." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sağlanan maddi destekleri şu sözlerle anlattı: "Özellikle geçtiğimiz yıl itibarıyla doğan her bebeğin yanında olduk. İlk bebeğe 5 bin liralık tek seferlik bir destek, 2’nci bebeğe bin 500 lira, 3’üncü ve sonraki çocuklara için her ay 5 bin lira annelerimizin hesabına 5 yıl boyunca yatırdığımız bir desteği başlatmış olduk. Biz aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Göktaş ayrıca nüfus yapısına ilişkin değerlendirmesinde, "Malumunuz nüfusumuz hem yaşlanıyor, aynı zamanda doğurganlık hızımız da azalıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla başlattığımız doğum yardımlarında 2025 yılında 721 bin çocuk için 8,7 milyar liralık destek sağlamış olduk. Bu desteklerimiz bu yıl da devam edecek. 5 yıl boyunca bu doğan bebeklerimizin de ailelerimizin de yanında olmayı sürdüreceğiz. Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz çocuklarımızla beraber daha da umutlu olacak ve her doğan bebek bizler için bir berekettir."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "HER DOĞAN BEBEK BİZLER İÇİN BİR...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "HER DOĞAN BEBEK BİZLER İÇİN BİR BEREKETTİR VE NÜFUS ODAKLI ÇALIŞMALARIMIZI BİZ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, "HER DOĞAN BEBEK BİZLER İÇİN BİR...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş Bilkent'te Yeni Doğanları Ziyaret Etti — Aile ve Nüfus Destekleri
2
Macron’un Yeni Yıl Konuşması: 2026 Öncelikleri ve "Yaşamın Sonu" Vurgusu
3
Bakan Uraloğlu Bolu Dağı'ndan: 13 bin 600 Personelle Kışa Tam Hazır
4
Bayraktar: 2026 yılı üretimi artırdığımız bir yıl olacak — 9-9,5 milyon metreküplük gaz evlerde
5
Bakan Güler: SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na Uyması Vazgeçilmez
6
Fesa'da Kaymakamlık Binasına Saldırı: 4 Gözaltı, 3 Polis Yaralı
7
Erdoğan, Yavuz Sondaj Gemisi Çalışanlarının Yeni Yılını Telefonla Kutladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları