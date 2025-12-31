Bayraktar: 2026 yılı üretimi artırdığımız bir yıl olacak — 9-9,5 milyon metreküplük gaz evlerde

Bayraktar 2026 hedefine işaret etti: 9-9,5 milyon metreküplük gaz evlerde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuz Sondaj Gemisi'nin kaptan köşkünden yaptığı görüntülü bağlantılarla filodaki personelle ve FSRU gemileriyle iletişim kurdu. Bayraktar, Karadeniz ve Akdeniz'de görev yapan sondaj ve sismik araştırma gemilerinin kaptanlarından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve yeni hedefleri paylaştı.

Saha bağlantıları ve gemilerle iletişim

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapan Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin kaptanlarıyla; ayrıca Mersin Taşucu NATO Limanı'nda bakımda bulunan Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemilerinin personeliyle görüştü. Görüşmeler esnasında BOTAŞ'a ait Ertuğrul Gazi FSRU ve Saros FSRU gemileriyle de bağlantı sağlandı. Bakan Bayraktar, personelle yeni yıllarını kutladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Yavuz Sondaj Gemimizin köprü üstündeyiz. Ekranda sondaj gemilerimiz ve filomuza yeni katılan Yıldırım ve Çağrı Bey gemilerimizdeki arkadaşlarımızı, ülkemizin arz güvenliği için iki tane yüzer depolama gazlaştırma platformumuz Saros ve Ertuğrul Gazi FSRU gemilerimiz var. İki sismik araştırma gemilerimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinde de arkadaşlarımız karşılarımızda. Sizlere hem çalışmalarınızda başarılar dilemek hem de yeni yılınızı tebrik etmek için bu bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Biz burada arkadaşlarımızla yeni yıla birlikte giriyoruz. Filyos’tayız, sizler de her biriniz görev yerinizde Türkiye’nin arz güvenliği için gayret içerisindesiniz. Bu yeni yıla son birkaç saat kala oradasınız, sizlerle de bir selamlaşmak istedik. Ülkemizin arz güvenliği için hakikaten çok önemli vazifeler icra ediyorsunuz. Oruç Reis Gemimiz aslında 2025 yılını büyük oranda yurt dışında geçirmiş oldu. Somali’deki çalışmalarını başarıyla tamamladı. İnşallah şimdi bayrağı filomuza yeni katılan Çağrı Bey, derin deniz sondaj gemimize bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Somali görevi sizlere gözüküyor. Şubat ayından itibaren sizleri Somali’ye göndereceğiz. 2026 yılı içerisinde hem Somali halkı için hem de Türkiye için çok önemli bu sondaj faaliyetini gerçekleştireceksiniz. Oradan alacağınız bir müjdeyi de hakikaten bizler takip ediyor olacağız. Biz her yıl olduğu gibi yeni yıla bir tesisimizde giriyoruz. Bu sefer Yavuz Sondaj Gemisindeyiz. Sizler de görev başındasınız. Ben tekrar hepinize yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum."

Yavuz Sondaj Gemisi'nde personelle akşam yemeği de yapan Bayraktar, enerji personeliyle birlikte olma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Bizim enerji çalışanlarımızla bir arada geçirme geleneğimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Şu anda Yavuz Sondaj Gemisindeyiz. En önemli yaptığımız devri ‘Petrol, doğalgaz yok’ inanış varken biz bunu reddettik. Farklı yöntemlerle; kendi sondaj gemilerimizle, kendi personellerimizle aradık" dedi.

2026 hedefi: Üretimi artırmak