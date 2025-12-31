Bayraktar: 2026 yılı üretimi artırdığımız bir yıl olacak — 9-9,5 milyon metreküplük gaz evlerde

Bayraktar 2026 hedefine işaret etti: 9-9,5 milyon metreküplük gaz evlerde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuz Sondaj Gemisi'nin kaptan köşkünden yaptığı görüntülü bağlantılarla filodaki personelle ve FSRU gemileriyle iletişim kurdu. Bayraktar, Karadeniz ve Akdeniz'de görev yapan sondaj ve sismik araştırma gemilerinin kaptanlarından sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve yeni hedefleri paylaştı.
Saha bağlantıları ve gemilerle iletişim
Bakan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapan Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin kaptanlarıyla; ayrıca Mersin Taşucu NATO Limanı'nda bakımda bulunan Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemilerinin personeliyle görüştü. Görüşmeler esnasında BOTAŞ'a ait Ertuğrul Gazi FSRU ve Saros FSRU gemileriyle de bağlantı sağlandı. Bakan Bayraktar, personelle yeni yıllarını kutladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda Yavuz Sondaj Gemimizin köprü üstündeyiz. Ekranda sondaj gemilerimiz ve filomuza yeni katılan Yıldırım ve Çağrı Bey gemilerimizdeki arkadaşlarımızı, ülkemizin arz güvenliği için iki tane yüzer depolama gazlaştırma platformumuz Saros ve Ertuğrul Gazi FSRU gemilerimiz var. İki sismik araştırma gemilerimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinde de arkadaşlarımız karşılarımızda. Sizlere hem çalışmalarınızda başarılar dilemek hem de yeni yılınızı tebrik etmek için bu bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Biz burada arkadaşlarımızla yeni yıla birlikte giriyoruz. Filyos’tayız, sizler de her biriniz görev yerinizde Türkiye’nin arz güvenliği için gayret içerisindesiniz. Bu yeni yıla son birkaç saat kala oradasınız, sizlerle de bir selamlaşmak istedik. Ülkemizin arz güvenliği için hakikaten çok önemli vazifeler icra ediyorsunuz. Oruç Reis Gemimiz aslında 2025 yılını büyük oranda yurt dışında geçirmiş oldu. Somali’deki çalışmalarını başarıyla tamamladı. İnşallah şimdi bayrağı filomuza yeni katılan Çağrı Bey, derin deniz sondaj gemimize bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Somali görevi sizlere gözüküyor. Şubat ayından itibaren sizleri Somali’ye göndereceğiz. 2026 yılı içerisinde hem Somali halkı için hem de Türkiye için çok önemli bu sondaj faaliyetini gerçekleştireceksiniz. Oradan alacağınız bir müjdeyi de hakikaten bizler takip ediyor olacağız. Biz her yıl olduğu gibi yeni yıla bir tesisimizde giriyoruz. Bu sefer Yavuz Sondaj Gemisindeyiz. Sizler de görev başındasınız. Ben tekrar hepinize yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum."
Yavuz Sondaj Gemisi'nde personelle akşam yemeği de yapan Bayraktar, enerji personeliyle birlikte olma geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Bizim enerji çalışanlarımızla bir arada geçirme geleneğimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Şu anda Yavuz Sondaj Gemisindeyiz. En önemli yaptığımız devri ‘Petrol, doğalgaz yok’ inanış varken biz bunu reddettik. Farklı yöntemlerle; kendi sondaj gemilerimizle, kendi personellerimizle aradık" dedi.
2026 hedefi: Üretimi artırmak
Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz Gazı'nın yakılmasını hatırlatarak sektöre dair hedefleri paylaştı. Bayraktar, "Bugün yaklaşık 9-9,5 milyon metreküplük bir gazı artık evlerimizde kullanır hale geldik. Önümüzde yeni hedefler var. Yine çok iddialı şekilde çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu hedefleri sizlerle beraber başaracağız. 2026 yılı bir taraftan üretimi arttırdığımız bir yıl olacak" ifadelerini kullandı. Açıklamasında, Karadeniz'de 6 tane yeni keşif kuyusu sondajı yapılacağını, filoya katılan yeni gemiyle birlikte bir sondajın da Somali'de gerçekleştirileceğini kaydetti: "Belki bir tanesi Yavuz’a nasip olur ama 6 tane yeni keşif kuyusu sondajı yapacağız Karadeniz’de. Yeni filomuza katılan gemi ile beraber de bir tane de Somali’de sondaj yapacağız. Dolayısıyla yeni keşiflerin olduğu yeni müjdelerin olduğu Türkiye’yi enerjide bağımsız kılana kadar bu mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz." Bakan Bayraktar, siyasetteki eleştirilere de değinerek milli projelerin ideolojinin üstünde tutulması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, "Bizi eleştiriyorsunuz Eyvallah gerekeni söylüyoruz. Burada çalışan insanlar var. Diğer gemilerimiz, karada çalışanlar var. 7/24 insanımıza elektrik ve doğalgazı götürmek için dışarıda çalışan insanımız var. On binlerce enerji emekçisi var. Onların emeğine hürmet edelim. Onların emeğine saygı gösterelim. Bu kadar insan ailelerinden uzakta günlerce haftalarca kalıyorlar" dedi. Bayraktar'ın mesajları, hem filodaki ekiplerin motivasyonunu güçlendirmeyi hem de 2026 hedefleri doğrultusunda üretim artışına toplum çapında destek çağrısını içeriyor. ZONGULDAK'TA FİLYOS LİMANI'NDAKİ YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDEN SONDAJ, SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ VE FRSU GEMİLERİNE BAĞLANTI YAPAN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, 2026 YILININ ÜRETİMİ ARTTIRDIKLARI BİR YIL OLACAĞINI SÖYLEDİ. BAYRAKTAR, "6 TANE YENİ KEŞİF KUYUSU SONDAJI YAPACAĞIZ KARADENİZ'DE. YENİ FİLOMUZA KATILAN GEMİ İLE BERABER DE BİR TANE DE SOMALİ'DE SONDAJ YAPACAĞIZ. DOLAYISIYLA YENİ KEŞİFLERİN OLDUĞU YENİ MÜJDELERİN OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILANA KADAR BU MÜCADELEYE HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ" ŞEKLİNDE KONUŞTU.
Milli projelere sahip çıkma çağrısı
Açıklamasında, Karadeniz'de 6 tane yeni keşif kuyusu sondajı yapılacağını, filoya katılan yeni gemiyle birlikte bir sondajın da Somali'de gerçekleştirileceğini kaydetti: "Belki bir tanesi Yavuz’a nasip olur ama 6 tane yeni keşif kuyusu sondajı yapacağız Karadeniz’de. Yeni filomuza katılan gemi ile beraber de bir tane de Somali’de sondaj yapacağız. Dolayısıyla yeni keşiflerin olduğu yeni müjdelerin olduğu Türkiye’yi enerjide bağımsız kılana kadar bu mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz."
Bakan Bayraktar, siyasetteki eleştirilere de değinerek milli projelerin ideolojinin üstünde tutulması gerektiğini vurguladı. Bayraktar, "Bizi eleştiriyorsunuz Eyvallah gerekeni söylüyoruz. Burada çalışan insanlar var. Diğer gemilerimiz, karada çalışanlar var. 7/24 insanımıza elektrik ve doğalgazı götürmek için dışarıda çalışan insanımız var. On binlerce enerji emekçisi var. Onların emeğine hürmet edelim. Onların emeğine saygı gösterelim. Bu kadar insan ailelerinden uzakta günlerce haftalarca kalıyorlar" dedi.
Bayraktar'ın mesajları, hem filodaki ekiplerin motivasyonunu güçlendirmeyi hem de 2026 hedefleri doğrultusunda üretim artışına toplum çapında destek çağrısını içeriyor.
ZONGULDAK'TA FİLYOS LİMANI'NDAKİ YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDEN SONDAJ, SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİLERİ VE FRSU GEMİLERİNE BAĞLANTI YAPAN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, 2026 YILININ ÜRETİMİ ARTTIRDIKLARI BİR YIL OLACAĞINI SÖYLEDİ. BAYRAKTAR, "6 TANE YENİ KEŞİF KUYUSU SONDAJI YAPACAĞIZ KARADENİZ'DE. YENİ FİLOMUZA KATILAN GEMİ İLE BERABER DE BİR TANE DE SOMALİ'DE SONDAJ YAPACAĞIZ. DOLAYISIYLA YENİ KEŞİFLERİN OLDUĞU YENİ MÜJDELERİN OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILANA KADAR BU MÜCADELEYE HEP BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ" ŞEKLİNDE KONUŞTU.