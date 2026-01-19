Anahtar Parti Heyeti Denizli'de: Şehit Ailesi, Gaziler ve Esnafla Buluştu

Anahtar Parti heyeti Denizli'de saha çalışması yürüttü

Anahtar Parti (A Parti) üst düzey yönetimi, Denizli teşkilatıyla birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı saha programıyla vatandaşın nabzını tuttu. Heyete, Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver öncülük etti; program şehit ailesi ziyaretinden esnaf buluşmalarına kadar geniş bir yelpazede sürdü.

Manevi ziyaret ve esnaf buluşması

Programın en duygusal anları, aziz şehidimiz Doğan Acar’ın ailesine yapılan ziyarette yaşandı. Heyet, şehit ailesinin hayır dualarını aldıktan sonra Karahayıt Mahallesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın ekonomik beklentilerini ve sektörlerin yaşadığı sıkıntıları yerinde dinleyen heyet, notlar alarak çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Gazilerle buluşma: "Gazilerimiz kırmızı çizgimizdir"

Heyetin bir sonraki durağı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi oldu. Vatan savunmasında canını ortaya koyan gazilerin sorunları tek tek dinlendi. A Parti temsilcileri, gazilerin haklarının ve hatıralarının kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı. Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Hakan Tanrıöver, terör örgütü lideriyle yapılabilecek herhangi bir müzakere ihtimaline sert tepki göstererek bu tür girişimleri sonuçsuz kalacak girişimler olarak nitelendirdi ve çözümün milletin ferasetinde olduğunu ifade etti.

Teşkilat toplantısı: "Sizin sesiniz olacağız"

İl Başkanlığı binasında düzenlenen teşkilat toplantısında Muhammed Hakan Tanrıöver, Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Av. Yusuf Ergin, MYK üyeleri Ekrem Şentürk ve Bilgehan Bayramoğlu partililere hitap etti. Konuşmalarda teşkilat uyumunun ve saha çalışmalarının önemi öne çıktı.

"Liyakatli kadrolarla yola çıktık"

Av. Yusuf Ergin, konuşmasında Denizli İl Başkanı Hakan Saruhan'a misafirperverliği için teşekkür ederek partinin 28 Ekim tarihinde Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun "kıymetli itirazı" üzerine kurulduğunu hatırlattı. Ergin, Türkiye’nin geçmiş yönetimlerini eleştirerek A Parti'nin liyakat esaslı bir kadroyla yola çıktığını ve bir yıl sonunda aldıkları teveccühün bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Seçime hazırlık ve teşkilatlanma

Ergin, seçime az zaman kaldığını hatırlatarak teşkilatların uyum içinde çalışmasının kritik olduğunu vurguladı: "İnşallah hep birlikte, uyum içerisinde ve birbirimize omuz vererek bu yükü daha da hafifleteceğiz."

"Sadece bir parti değil, bir çözüm kapısıyız"

MYK Üyesi Ekrem Şentürk, A Parti'nin bir "itiraz hareketi" olarak doğduğunu belirtti ve partinin kuruluş felsefesinin halkın taleplerine dayanığını söyledi. Şentürk, Denizli'de gördükleri ilginin doğru yolda olduklarının kanıtı olduğunu ifade ederek "Masa başında değil, sahada; vatandaşın sofrasında, esnafın dükkanında olacağız" dedi. Şentürk, A Parti’nin seçimlere kadar her bir vatandaşın kapısını çalacağını ve "Anahtar elimizde, milletimizle birlikte kapıları açmaya geliyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Denizli teşkilatına övgü ve yerel mesajlar

MYK üyesi Bilgehan Bayramoğlu, il ve ilçe teşkilatlarının kısa sürede gösterdiği performanstan memnuniyet duyduğunu ifade etti ve yerel dinamiklerin partinin başarısındaki rolüne dikkat çekti. Denizli İl Başkanı Hakan Saruhan ise basın toplantısında partisinin amacı olarak liyakatli kadrolarla milletin refahını sağlamayı vurguladı.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Toplantının sonunda Hakan Saruhan, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm Denizli halkını partinin çatısı altında bir araya gelmeye davet etti. Saruhan, siyasetin ötesinde ortak paydanın Türkiye olduğunu hatırlatarak teşkilat mensuplarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.

