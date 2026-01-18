NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ile Grönland'ı Görüştü

Grönland ve Kuzey Kutbu'nda güvenlik gündeme geldi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Grönland ve Kuzey Kutbundaki güvenlik durumunu ele aldı.

Rutte, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Grönland ve Kuzey Kutbu’ndaki güvenlik durumu hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve bu hafta Davos’ta kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Görüşme, iki liderin bölgesel güvenlik ve işbirliği konularındaki iletişimi sürdürme kararlılığını vurguladı.

