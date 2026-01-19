Zelenskiy: Rusya Diplomasiyi Değil Saldırıyı Tercih Ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajda Rusya’nın yeni saldırılar için keşif çalışmaları yürüttüğüne dair bilgiler olduğunu belirterek, Moskova’nın diplomasiyi değil saldırıları tercih ettiğini vurguladı.

Enerji altyapısı hedefte

Zelenskiy, "Rusya’nın ana hedefi değişmiş değil: Enerji altyapımız" diyerek, hasarın giderilmesi için yoğun çabalar sürdürüldüğünü aktardı. Yaklaşık 58 bin kişi, elektrik şebekeleri, enerji üretim tesisleri ve ısıtma ağlarını onarmak için gece gündüz çalışıyor.

Başkent Kiev ve çevresi dahil birçok bölgede durumun zor olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, devam eden bombardımanların şebeke ve tesis onarımlarını ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti.

Uluslararası destek ve Naftogaz

Zelenskiy, sahada çalışan ekiplere, enerji şirketlerine ve yerel yönetim birimlerine teşekkür ederek, elektrik ithalatını artırmaya yönelik kararların hayata geçirildiğini söyledi. Anlaşmalarına sadık kalan ortakların gerekli kaynak, teknik destek ve ekipman sağladığını belirtti. Özellikle İtalya ile yapılan mutabakatların uygulamaya geçtiğini ve bu konuyu Giorgia Meloni ile görüştüğünü aktardı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın milli petrol ve gaz şirketi Naftogaz tesislerinin hafta boyunca Rus saldırılarının hedefi olduğunu, bu tesislere yönelik son saldırının dün gerçekleştiğini söyledi. Buna rağmen yetkililerin altyapının dayanıklılığını artırmak için Kiev yönetimiyle işbirliği yaptığını vurguladı.

Barış müzakereleri ve ABD ile temaslar

ABD öncülüğündeki müzakerelere değinen Zelenskiy, bugün Amerika’daki heyetten raporlar aldığını, Rustem Umerov aracılığıyla Donald Trump’ın temsilcileriyle yapılan görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini bildirdi. "Şimdiye kadar birkaç müzakere turu yapıldı ve savaşın sona erdirilmesi için gerekli belgeler üzerinde çalışılıyor" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna ekibinin ülkedeki durumu ve Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları Amerikan tarafına eksiksiz biçimde aktarmasının önemine dikkat çekti.

Diplomasi çağrısı ve baskı vurgusu

"Eğer Ruslar savaşı bitirmeyi gerçekten isteselerdi; füze saldırılarına, elektrik kesme ve hatta nükleer santrallerimize zarar verme girişimlerine değil, diplomasiye odaklanırlardı. Tüm bunlar, diplomasinin Rusya için bir öncelik olmadığını açıkça gösteriyor" ifadelerini kullanan Zelenskiy, bunun kabul edilmesi ve saldırganın üzerinde baskının artırılması gerektiğini söyledi.

İsim vermeden Vladimir Putin’i eleştiren Zelenskiy, "Savaşın sebebi Moskova’da" diyerek Rusya’ya yönelik baskının artırılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti ve zorluklara rağmen mücadele eden Ukrayna askerlerine teşekkür etti.

Zelenskiy: "Ruslar savaşı bitirmek isteselerdi, saldırılara değil diplomasiye odaklanırlardı"