Erdoğan Beştepe'de: Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende hazır bulundu.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni kapsamında gerçekleştirildi.

Tören sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu ve ödüller sahiplerine verildi.

Yerel kültür ve sanat alanındaki emekleri onurlandıran bu ödül töreni, katılımcılar ve izleyiciler tarafından takip edildi.

