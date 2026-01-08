Antalya'da Erzurum Tanıtım Günleri: Bakan Tekin ve Bakan Göktaş Ziyarette

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günlerini ziyaret etti.

Etkinlik 5-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Bakanlar stantları gezdi, ziyaretçilerle sohbet etti ve Konyaaltı Belediyesi folklor ekibi ile Erzurum yöresine ait folklor gruplarının sahne aldığı gösterileri izledi.

Bakan Tekin'in Mesajı

Yusuf Tekin, Erzurumlu olmasının verdiği heyecanla hemşehri birliklerinin önemine vurgu yaptı: "Dünyada her ülkede, toplumu bir arada tutan, milli birliği ve beraberliği pekiştiren çimento harcı olarak tanımlanabilecek kendine özgü yapılar mevcut. Bizim ülkemizde de bu anlamda milleti bir arada tutan en önemli unsur, sivil toplum örgütleri ve hemşehri birlikleridir. Bu birlikleri, federasyonları, dernekleri, vakıfları ayakta tutmak ciddi bir fedakarlık istiyor. Çok zor ve yorucu bir iş."

Tekin, Milli Mücadele dönemindeki Erzurum'un rolüne dikkat çekerek şunları da söyledi: "Milli Mücadele’nin Erzurum’dan başladığını biliyorsunuz. Gazi Paşa da Erzurum’u daima ayrı bir yere koyar. Ulus devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli mihenk taşlarından biri Erzurum’dur. Rahmetli Raci Alkır’ın ifadesiyle Erzurum, Anadolu irfanının kilididir. Erzurumluların iyi günde kötü günde birlikte davranması beni gerçekten mutlu ediyor. Devletimizin devamlılığı ve milli birliğimiz açısından bu birliktelik çok önemlidir."

Bakan Göktaş'ın Değerlendirmesi

Mahinur Özdemir Göktaş, etkinliği dayanışma kültürünün güzel bir örneği olarak nitelendirdi: "Bu etkinlik hem birlik beraberlik hem de dayanışma ruhunun Antalya’da yaşatılması bakımından çok kıymetli. Dadaşlar diyarının burada tanıtılması, burada yaşayan Erzurumlu vatandaşlarımız kadar tüm Antalyalılara da bir Erzurum esintisinin ulaşması mutluluk verici. Kendimizi adeta Erzurum’da hissettik."

Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında yöresel lezzetler ve kültürel değerler hafta boyunca ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

Milli Eğitim ve Aile Bakanı Antalya’daki Erzurum Günleri’nde