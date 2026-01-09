Gonca Köksal Aras'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde özgür basının önemini vurgulayıp, basın emekçilerini kutladı ve Gazeteci Cüneyt Ağabeyi'ni andı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:15
Gonca Köksal Aras'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gonca Köksal Aras'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı'ndan basının önemine dikkat çeken açıklama

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Köksal Aras mesajında özgür basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yaptı.

"Toplumun doğru bilgilendirilmesi adına emek veren basın mensupları, aynı zamanda kamu adına denetim misyonunu da üstleniyorlar. Yerel yöneticiler olarak bizler de basınla her zaman yakın temas halindeyiz; zira yapılan haber, yorum ve öneriler, kentimize daha doğru ve hızlı hizmet sunmamızda bizlere yol gösteriyor. Ülkece içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, ekonomik ve sosyal sıkıntıları en derinden hisseden meslek gruplarının başında ne yazık ki basın emekçileri geliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen meslek etiğinden ödün vermeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bu vesileyle, 2025 yılı Nisan ayında aniden aramızdan ayrılan, Muğlaspor aşığı, değerli Gazeteci Cüneyt Ağabeyi de saygı ve rahmetle anıyorum"

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abdullah Güler: 2026'da En Düşük Emekli Maaşı Yüzde 18,48 Artışla 20 Bin TL
2
Bakan Kacır: Kütahya’yı Teknoloji ve İnovasyonda Lider Şehir Yapacağız
3
Günel: 'Bu binaya zorla gelmedik' — Kuşadası'da tahliye krizi
4
Hamaney: Vandallar Trump'ı Memnun Etmek İçin Kamu Mallarını Tahrip Etti | Gösterilerde 45 Ölü
5
Semih Balaban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecileri Ağırladı
6
Şaban Çopuroğlu İncesu Devlet Hastanesi'ni İnceledi — Kayseri Sağlık İncelemesi
7
Başkan Günel: 'Bu binaya zorla gelmedik' — Kuşadası'da gerilim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları