Gonca Köksal Aras'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı'ndan basının önemine dikkat çeken açıklama

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Köksal Aras mesajında özgür basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yaptı.

"Toplumun doğru bilgilendirilmesi adına emek veren basın mensupları, aynı zamanda kamu adına denetim misyonunu da üstleniyorlar. Yerel yöneticiler olarak bizler de basınla her zaman yakın temas halindeyiz; zira yapılan haber, yorum ve öneriler, kentimize daha doğru ve hızlı hizmet sunmamızda bizlere yol gösteriyor. Ülkece içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, ekonomik ve sosyal sıkıntıları en derinden hisseden meslek gruplarının başında ne yazık ki basın emekçileri geliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen meslek etiğinden ödün vermeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bu vesileyle, 2025 yılı Nisan ayında aniden aramızdan ayrılan, Muğlaspor aşığı, değerli Gazeteci Cüneyt Ağabeyi de saygı ve rahmetle anıyorum"

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS