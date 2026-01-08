Arap Koalisyonu: BAE, STC Lideri Zübeydi’nin Kaçmasına Yardım Etti

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, BAE’nin STC lideri Aydarus ez-Zübeydi’yi Somali ve Abu Dabi’ye kaçırmada rol oynadığını iddia etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:11
Arap Koalisyonu: BAE'nin Zübeydi Kaçırma İddiası

Türki el-Maliki, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu adına, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) lideri Aydarus ez-Zübeydi’nin ülke dışına kaçmasına yardım ettiğini ileri sürdü.

Kaçırma iddiasının ayrıntıları

El-Maliki, Zübeydi’nin Aden’den deniz yoluyla önce Somali’ye götürüldüğünü, ardından uçakla Abu Dabi’ye getirildiğinin tespit edildiğini söyledi. İddialara göre kaçırma operasyonunda, bölgedeki müşterek operasyonlardan sorumlu olan ve "Ebu Seyid" takma adıyla anılan Tümgeneral Awad Seyid Musleh el-Ahbabi rol aldı.

Suudi sözcü ayrıca kaçırma faaliyetinde Ilyushin Il-76 tipi bir uçağın kullanıldığını ve söz konusu uçağın daha önce Etiyopya, Libya ve Somali rotalarında uçuş yaptığı yönünde iddiaların bulunduğunu belirtti. STC’den konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Suudi Arabistan–STC görüşmesi

STC yetkilileri, Zübeydi’nin Aden’de kaldığını savunurken Riyad’da düzenlenecek toplantıya bir temsilci heyetin katılacağını bildirdi. Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed al-Jaber, STC heyetiyle görüştüğünü ve Zübeydi’nin son faaliyetlerinin ele alındığını paylaştı. Al-Jaber görüşmede, yaşananların güney davasına zarar verdiği ve gelecekte güney halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde hareket etme yollarının araştırıldığını ifade etti.

STC temsilcilerinden, Başkanlık Liderlik Konseyi’nin uzlaşma komitesi ve müzakere heyetinin liderliğini yapan Muhammed el-Ghaithi, görüşmeyi verimli bulduğunu ve Suudi çabalarını takdir ettiğini belirtti. Koalisyon yetkilileri ayrıca Riyad’da düzenlenecek Güney Davası Konferansı hazırlıklarını görüştüklerini aktardı.

Yasal adımlar ve askeri tepkiler

Rashad Muhammed el-Alimi, vatana ihanetle suçlanan Zübeydi hakkında bir kararname yayımlayarak STC başkanlığı ve konsey üyeliğinin düşürüldüğünü, dosyanın başsavcılığa sevk edildiğini ilan etti. Kararnamede başsavcının soruşturma başlatacağı belirtildi.

Ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Zübeydi’nin ortadan kaybolmasının ardından ayrılıkçı liderin memleketi ed-Dali bölgesine sabah saatlerinde 15’ten fazla hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Koalisyon açıklamasında, Zübeydi’nin uçağın kalkışında gecikmeye neden olduğu ve gecikme sırasında büyük bir silahlı gücü seferberlik çağrılarıyla harekete geçirdiğine dair bilgilerin ortaya çıktığı da belirtildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları