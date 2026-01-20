Lavrov: ABD, Grönland İçin Rusya ve Çin Tehdidi Yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen 2025 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Lavrov, "ABD, Rusya ve Çin’in Grönland’ı ele geçirme planı olmadığını çok iyi biliyor. Rusya konuyla ilgili değil, sadece izliyor. Batı bile Rusya ve Çin’den Grönland’a yönelik herhangi bir tehdit olmadığını, böyle bir kanıtın olduğunu reddediyor" dedi.

Grönland’ın tarihi statüsü ve güvenlik vurgusu

Lavrov, Grönland sorununu sömürgecilik döneminden kalan bir mesele olarak tanımladı ve tarihsel süreci anlattı: "Grönland meselesi, sömürgecilik döneminden miras kaldı. Esasen 13. yüzyıldan sonra Norveç’in kolonisiydi. 20. yüzyılın başlarında Danimarka bir kolonisi oldu ve ancak geçtiğimiz yüzyılın ortalarında bir anlaşma imzalanarak artık bir koloni olarak değil, Danimarka’nın bir parçası haline gelmesi sağlandı. Prensipte Grönland, Danimarka’nın doğal bir parçası değil. Norveç’in de doğal bir parçası değildi, Danimarka’nın da doğal bir parçası değil, sömürge toprağıydı. Orada yaşayanların buna alışıp alışmadıkları, rahat olup olmadıkları başka bir mesele".

Lavrov, ayrıca Washington’ın Grönland’a ilgisini Moskova’nın Kırım yaklaşımıyla kıyaslayarak, "Rusya Federasyonu’nun güvenliği için Kırım neyse, ABD’nin güvenliği için de Grönland önemli" ifadelerini kullandı.

START-3 ve stratejik istikrar

Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START, START-3) önde gelen tarihi ve geleceğine değinen Lavrov, anlaşmanın önümüzdeki 5 Şubat tarihinde sona ermesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşmanın "1 yıl daha uzatılması" önerisini hatırlatan Lavrov, "Amerikalılar, stratejik istikrar konusunda yeni müzakerelere başlama ihtiyacının sinyalini veriyor ve Çin’den de bahsediliyor. Ancak bunların hepsi kamuoyunda, gazetecilerle yapılan görüşmelerde gerçekleşiyor. İki ülkenin uzmanları arasında bu konuda somut bir temas yok" dedi.

Lavrov, ABD’nin bazı alanlarda üstünlük kurma çabalarına dikkat çekerek, örnek olarak Filipinler’e konuşlandırılması planlanan kara tabanlı Typhon füze sistemini ve ABD’nin Avrupa’da nükleer konuşlandırmayı genişletme çabalarını paylaştı.

NATO, Avrupa krizi ve jeopolitik değerlendirme

Avrupalı liderlerin Rusya’ya yönelik sert açıklamalarına tepki veren Lavrov, NATO’nun "Rusya Federasyonu’na karşı savaşa ciddi bir şekilde hazırlanıyorlar ve bunu gizlemiyorlar" şeklindeki iddiasını yineledi. Ayrıca Batı kurumlarına dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Herkesin eşit dengede ve adil bir yapı yerine en zengin, en kalabalık kıtayı Euro-Atlantik bir merkezden yönetmek istiyorlar. En azından yakın zamana kadar plan buydu. NATO derin bir kriz içinde. Avrupa Birliği derin bir kriz içinde. AGİT son nefesini veriyor. Bu yüzden bence tüm bu planlar başarısızlığa mahkum".

Ukrayna krizine diplomasi vurgusu

Ukrayna’daki çatışmalarla ilgili olarak Lavrov, diplomatik çözüm kararlılığını yineledi: "Burada sadece şunu belirtmek isterim ki, Başkan Vladimir Putin’in defalarca vurguladığı gibi, Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm bulmaya kararlıyız. Bu krizin tarihine bakarsanız, 2014’ten ve özellikle 2022’den itibaren Rusya Federasyonu’nun siyasi anlaşmaların sonuçlandırılması konusunda iyi niyetinin hiç eksilmediğini görürsünüz".

Lavrov, Batılı güçlerin bu çabaları baltaladığını öne sürerek, Kiev rejiminin yeniden silahlanmasına izin verilmeyeceğini belirtti: "Kiev rejiminin yeniden silahlanmasına izin vermeyeceğiz".

Filistin ve Orta Doğu

Gazze için oluşturulması planlanan barış girişimine Moskova’nın katılma istekliliğini anlatan Lavrov, "Filistin halkının sorunlarını, özellikle de İsrail’in askeri eylemlerinin yol açtığı ve uluslararası insancıl hukukun kapsamını aşan insani sorunları çözmeye yaklaştıracak her türlü fırsatı değerlendirmekle ilgileniyoruz" dedi. Lavrov, siyasi bir çözüm için Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasının gerekliliğini de vurguladı: "Filistin halkının insani sorunlarının çözülmesinin ardından, BM kararlarının uygulanmasıyla siyasi durumun çözülmesine başlanması gerekecektir" ve Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu’da istikrar sağlanamayacağını ekledi.

İran-İsrail arabuluculuğu ve bölgesel istikrar

İsrail ile İran arasındaki gerilim sonrası arabuluculuk taleplerine değinen Lavrov, bu konuda temasların her iki taraftan da geldiğini belirterek, "Bu bilgi medyaya sızdığı için bu temasların hem İran hem de İsrail’deki dostlarımız tarafından başlatıldığını söylemekle yetineceğim. Ayrıca bize arabuluculuk için başvurulduğunda her zaman bunu yapmaya hazırız. İhtiyaç duyulduğunda her zaman buna karşılık veririz çünkü bu bizim prensibimiz" diye konuştu.

Lavrov son olarak, İran’da rejim karşıtı protestolara ilişkin dış aktörlerin müdahale eğilimlerini eleştirerek, "İran’ın dış politika durumunu istikrarsızlaştırmaya yönelik açık ve ilan edilmiş girişimler son derece endişe verici" dedi.

