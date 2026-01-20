Bakan Kurum'tan Özgür Özel'e Yanıt: '455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık'

Bakan Murat Kurum, Özgür Özel'e sosyal medyadan yanıt vererek '455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin' dedi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 18:07
Bakan Kurum'tan Özgür Özel'e Yanıt: '455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık'

Bakan Kurum'tan Özgür Özel'e Yanıt: '455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık'

Kurum'dan Özgür Özel'e sosyal medya üzerinden sert tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı deprem bölgesi eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kurum paylaşımında, 'Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama anlamamaya, yapılanları görememeye devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, mesajında şu vurguları da paylaştı: 'Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van’dan, İzmir’den, Elazığ’dan, Bozkurt’tan, Antalya’dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.'

Kurum'un açıklaması, iktidar ve muhalefet arasındaki deprem bölgesine yönelik çalışmalara ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "455 BİN KONUTLA 11 İLİ AYAĞA...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "455 BİN KONUTLA 11 İLİ AYAĞA KALDIRDIK, AYLARCA UĞRAMADINIZ, TEK BİR TUĞLA BİLE KOYMADINIZ, BARİ GÖLGE ETMEYİN" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da
2
Türkiye ile Özbekistan 2026-2027 İşbirliği Programı İmzalandı
3
Azerbaycan'da Kanlı Ocak Şehitleri 36. Yılda Anıldı
4
Tokat-Musul Kardeşliği Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı ile Taçlandı
5
Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da Başladı
6
Macron: AB, ABD'ye Karşı 'Ticaret Bazukası'nı Devreye Sokmalı
7
Bakan Kurum'tan Özgür Özel'e Yanıt: '455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları