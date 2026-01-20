Bakan Kurum'tan Özgür Özel'e Yanıt: '455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık'

Kurum'dan Özgür Özel'e sosyal medya üzerinden sert tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı deprem bölgesi eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kurum paylaşımında, 'Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama anlamamaya, yapılanları görememeye devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, mesajında şu vurguları da paylaştı: 'Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van’dan, İzmir’den, Elazığ’dan, Bozkurt’tan, Antalya’dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.'

Kurum'un açıklaması, iktidar ve muhalefet arasındaki deprem bölgesine yönelik çalışmalara ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, "455 BİN KONUTLA 11 İLİ AYAĞA KALDIRDIK, AYLARCA UĞRAMADINIZ, TEK BİR TUĞLA BİLE KOYMADINIZ, BARİ GÖLGE ETMEYİN" DEDİ.