Şanlıurfa ile Romanya Piteti Kenti Kardeş Şehir Oldu

Protokol Şanlıurfa'da Resmi Törenle İmzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Romanya’nın Piteti Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Piteti Belediye Başkanı Cristian Gentea tarafından, Şanlıurfa’da düzenlenen resmi törenle hayata geçirildi.

İmza töreni, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Törene; Piteti Belediyesi Meclis Üyeleri Tiberiu Gabriel Irima ve Dumitru Tudosoiu, Eski Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Nicolae Georgescu, Piteti Filarmoni Müdürü Gabriel Ni, Piteti Belediyesi Direktörü Dnu Mihail Teodorescu ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal katıldı.

Törende konuşan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa’nın insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, imzalanan protokolün iki şehir arasında anlamlı bir köprü kuracağını söyledi. Gülpınar, protokolün sadece resmi bir belge olmadığını; bunun şehirler ve halklar arasında kalıcı dostlukların başlangıcı olduğunu vurguladı.

Gülpınar ayrıca, önümüzdeki süreçte kültür, turizm, gençlik, eğitim, yerel kalkınma, sosyal projeler ve karşılıklı tecrübe paylaşımı başta olmak üzere birçok alanda somut ve sürdürülebilir ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirtti. Gençlerin bu iş birlikleri sayesinde farklı kültürleri tanıyarak daha açık bireyler olarak yetişeceğine inandığını ifade etti.

Piteti Belediye Başkanı Cristian Gentea da Şanlıurfa ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu dile getirerek, imzalanan protokolün iki şehir arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendireceğini kaydetti. Konuşmaların ardından Gülpınar ile Başkan Cristian Gentea protokolü imzaladı.

Program kapsamında Başkan Gentea, Gülpınar’a üzerinde soyadının yazılı olduğu Romanya temsilcisi FC Arge Piteti formasını hediye ederken, Gülpınar da Gentea’ya mırra takımı takdim etti. İmza töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Protokolle birlikte iki şehir arasında kültür, turizm, gençlik, spor, yerel yönetimler ve sosyal alanlar başta olmak üzere pek çok alanda iş birliğinin geliştirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımının artırılması ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir ortaklık zemininin oluşturulması hedefleniyor.

